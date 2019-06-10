自由廣場》當登革熱遇到選舉

高雄病例創歷年同期新高的警訊

◎ 陳錦生

當登革熱流行遇上了大選的季節，造勢人潮以數十萬計，到處移動，這中間萬一有帶原的病人，剛好又有病媒蚊存在，後果將會如何？

2015年台南、高雄的大流行，雖然和選舉無關，但爆發點是台南西門跳蚤市場，也是人口聚集的地點，因為有帶原者進入，加上病媒蚊的傳播，造成有史以來最大的群聚感染，這和選舉造勢的情況是一樣的。

以高雄為例，根據疾病管制署紀錄，高雄市的登革熱本土病例在2002年有4805例，2006年有941例，2010年1068例，2014年有14971例。這幾個年份都碰上市長選舉年，四年的平均病例是9495人；相對於非選舉年，以2000年至2013年其餘年份來算，平均病例是238人，統計上差異顯著。雖不能說有直接關係，但間接關係應該是不言可喻。

四次的選舉都在十二月初或十一月底舉行，因此造勢活動大約在前三個月就展開了，而這段期間適逢高溫、颱風帶來豪雨，造成積水和病媒蚊的繁殖高峰，再加上出國旅遊旺季，往往成為登革熱流行的敏感期；而政府官員往往也因忙於輔選而疏忽行政，這時候，若有大量人口聚集或移動，疾病的爆發將一發不可收拾。

以往的總統選舉都在三月，因此造勢活動往往在冬天，對登革熱的傳播較無影響。2016年開始，選舉改在元月，由於經歷2015年大流行，高雄及台南病媒蚊指數及病例都大幅下降，因此當年選舉並未造成不利的影響。但這次總統大選訂在2020年元月，大型造勢活動現已陸續展開。總統選舉造勢活動是全國性的，動輒數十萬人，而且人擠人，尤其是遊覽車幾十輛全台趴趴走。這中間如果有帶原者（或隱性帶原者）也跟著趴趴走，那後果就不堪設想了。

據疾管署資料，今年境外移入病例為近十年同期新高，而東南亞國家的病例數亦創歷年新高，對台灣而言，情勢非常險峻。高雄在這幾天已爆發了十幾例本土病例，亦是歷年同期新高。接下來若未能控制得宜，則將會爆發流行。這時候，選舉造勢人潮可能造成傳染病流行的機會。因此筆者建議，各地的大型造勢活動，最好在各地就地舉行，不宜大規模跨縣市移動；縣市政府應在造勢活動前先行擬定對策，做好病媒蚊防治工作；參與的民眾也應做好個人防護措施，以免登革熱（或其他傳染病）帶來不可收拾的後果。

（作者為長榮大學名譽教授）

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