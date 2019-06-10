自由廣場》讓富人稅貢獻高教

◎ 馮建三

高教工會發佈報告，原來，在台灣讀大學不但學費不低，在一百個經濟相對富裕的國家，我們的高教學費（不含生活費）以平價購買力（PPP）計算，佔了一年所得將近12%，雖比英美日韓新加坡低，但遠高於86個國家！

教育部說這是單一指標，不準確。另有校長說，我們稅收不足，高教的學費若要再低，教研品質堪憂。

這兩類反應，都有道理。但教育部長與校長其實可以聯手，提出另一個主張，那麼，以政務官與負責高教得失當事人的身分，發言必定得到重視。什麼主張？答案就在郭台銘的「富人稅」。

郭台銘最早在2008年，就對富人可以有的貢獻，提出想法。當時，張忠謀說政府理當徵收富人稅，郭則宣布「身後捐出個人財產九成做社會公益」。到了2012年，他呼籲開徵富人稅。然後是今年投入大選，郭反覆提及富人稅多次，近日更是甚囂塵上，包括韓國瑜說要恢復軍公教年改，郭表示，「開空頭支票誰不會」，如果「沒有增加稅金」。

郭台銘是大老闆，多年來能對富人稅有連續且一致的主張，應該是當前有意從政者，唯一的一位，輿論若能設法讓其他（準）參選人，同樣就此表示意見，那就更好。

在美國，已有更多明年總統大選的參選人，也對稅制的改革，提出了繁複不等的主張。其中，以法學教授的身分從政、目前是參議員而自稱是「徹底資本主義者」的華倫（E. Warren）在二月宣布參選總統後，最引人注意。她主張，美國人財富超過五千萬與十億美元的部分，應該另行貢獻富人稅，61%民眾力挺（20%反對），若能通過，未來十年，富人大約可以再對美國社會，貢獻2.75兆美元。

假使台灣富有的人如同美國，郭的作法也向華倫看齊，那麼，這個富人稅在台灣，一年能貢獻2400億。這樣一來，無論是用來作為高教在內的獎學金或降低學費，或改善幼教以減輕年輕人養育子女的壓力，從而提高青年階層創造繼起世代的動能，若非輕而易舉，至少是走向了正確的道路。

高教工會提出了證據及看法，教育部長與校長們不但不必反對，實可借力使力，將郭台銘的富人稅主張拉進陣營，這是更好更有效的回應方式。

（作者為政治大學新聞系教授）

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