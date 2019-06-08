自由廣場》AKIRA來台第一個行程

◎ 王錫璋

週五每份報紙的頭版，大概都有台灣國民女神林志玲和日本放浪兄弟成員AKIRA閃電結婚的消息，震驚台日兩國媒體和民眾。

AKIRA是誰，老實說，筆者以前也不知道。不過，前幾天，我倒因看了五月三十一日在台上映的日片《這條路上》而知道有這號人物。在這部電影中，他飾演從柏林回國的天才音樂家山田耕筰，和出身水鄉福岡柳州市的鬼才詩人北原白秋，一起創作了日本最經典的童謠「這條路上」，撫慰、鼓舞了剛經過日本東京大地震的日本民眾和兒童的民心和精神。

不過，幾天前，我又從自由時報一幅小消息讀到，AKIRA來台灣宣傳《這條路上》這部電影，他下飛機後，第一個行程就是到延平南路「撫臺街洋樓」古蹟，看「歸去來—台北、柳州水城記憶」——這是一個有關城市河川環保、美化的展覽。AKIRA只是《這條路上》的第二男主角，片中第一男主角是日本明治至昭和時代的國民詩人北原白秋，他的故鄉柳州市，是河川改造成功的範例。AKIRA雖然與柳州市毫無淵源，但他為了宣導電影《這條路上》男主角的故鄉柳州和水城的環保精神，還是一下飛機，就先把「撫臺街洋樓」的展覽當第一個行程。

我當時敬佩AKIRA的是，宣傳電影通常是在影院中和影迷見面，但AKIRA卻直奔環保主題展覽場所。雖然現在才知道AKIRA來台另外還有迎娶林志玲的大事，但由於他在片中音樂家的角色，以及來台宣傳影片的敬業和重視環保的精神，還是讓我對他有個好印象。

所以林志玲嫁給他，應該是有眼光的好事一樁吧！祝福他們。

（作者為前國家圖書館編審，台北市民）

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