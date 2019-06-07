自由廣場》把關農藥殘留，農委會請加油

◎ 程仁宏

衛福部食藥署剛公布今年一至二月間抽驗七三三件農產品，發現有七十四件農產品農藥殘留不符規定，不合格率達十．一％。現在已經是六月了，一、二月份的抽驗，為什麼現在才公布？消費者早就將農藥殘留超標的農產品吃下肚，甚至已經危害消費者的肝臟腎臟等器官了，為什麼蔬果農藥殘留問題層出不窮？

衛福部食藥署此次公布的蔬果農藥殘留不合格率一成多，嚴重嗎？您在家中若發現一隻蟑螂，表示您家中的蟑螂可能已經有一大窩了。更離譜的是，此次發現不合格產品的販售地點包括多家知名賣場，如新北市家樂福油菜的農藥超標一．五四倍、基隆頂好長年菜的農藥超標一．五五倍、宜蘭頂好檸檬的農藥超標四．三二倍、新北市全聯芹菜的農藥超標三．三倍；嘉義全聯大黃瓜驗出三種不得檢出的農藥，另有桃園愛買的木瓜、新竹好市多的百香果、嘉義大潤發的紅蓮霧、台北家樂福的子彈蓮霧，都被驗出不得檢出的農藥。

知名大賣場對農產品的農藥殘留有把關嗎？有落實嗎？消費者願意到大賣場購買相關產品，表示對該公司產品把關工作的信任，如今不僅未落實把關，甚至連不得使用的農藥都有殘留，已嚴重影響消費者的權益與信任。

其次，農委會顯然未能落實田間農藥殘留監測機制，對於不合格蔬果不得採收之規定，亦未落實執行，使農藥殘留不合格的農產品流入市面。筆者曾與監察委員楊美鈴調查發現，農委會對田間農藥殘留把關不力，農藥檢驗結果出爐前，逾八成蔬果已被採收。

民以食為天，消費者要求的不多，只要吃得安心、吃得放心，政府施政亦應接地氣，農委會除落實田間農藥殘留檢驗不合格蔬果之延後採收，亦應確實輔導與管理農民按規定使用農藥，並對違規者依法從嚴重罰；衛福部應強化蔬果農藥殘留後市場監測機制，除增加抽驗件數，更應及時公布檢驗結果，以保障消費者食的安全。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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