自由廣場》公投與大選，應「徹底」脫鉤

◎ 張國輝

新任中選會主委李進勇上任後即對外表示，公投應與大選脫鉤，我深表同意，唯對公投連署應附身分證影本持反對意見。

筆者曾擔任台中市民政局長，並兼任台中市選委會總幹事，期間恰逢第一次全國性公投，依過往從事選務的經驗，曾對去年一一二四的十項公投綁九合一選舉提出警示，結果不幸都一一發生，如在台北市即產生一邊開票、一邊投票的選務糾紛；再說，由於公投年齡從二十歲降至十八歲，不僅台北市，其他縣市也都比平常投票的人數增加，且是從投票開始到截止都呈現塞車情形，迫使很多高齡選民無法久等、中途回家。而選票與公投票從地方的戶政事務所開始，就因不同而增加公務機關的負擔；加上公開閱覽、投開票所的動線安排都是挑戰，如今中選會願面對問題改正，基本上是值得肯定的。

中選會雖提案將選舉與公投脫鉤，唯行政院修法的版本中，要求連署時須附具身分證影本，增加公投的門檻。筆者認為不僅有違簡政便民的原則，且侵犯個人隱私，也影響人民行使創制、複決的權利，因此沒有必要。

公平、正義永遠是立法的原則，藍綠雙方都應將心比心地將不妥的法律修正，因政黨會不斷更迭，今天的修法，明天可能就成了某政黨的果報，只有修出能帶給國家長治久安的良法，才是政黨與政治人物的責任。

李進勇雖將大選併公投的「應」改為「得」，但他卻又說「一定數量內的公投才能併大選」，被認為埋下公投綁大選的伏筆。筆者認為，既然修法脫鉤，就讓公投法獨自運作，而讓選罷法回歸其選舉初衷。

（作者為前台中市民政局長兼選委會總幹事）

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