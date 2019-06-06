社論》不負責任的政客將嚇跑多數選票

韓國瑜凱道造勢出席者明顯為中老年人與退休軍公教居多，地方派系亦大力動員，支持群眾似有往深藍板塊僵固化傾向。（資料照）

藍營郭韓之爭日益白熱化。韓國瑜在凱道大造勢，凸顯基本盤並未因施政能力受到強烈質疑而鬆動，但出席者明顯為中老年人與退休軍公教居多，地方派系亦大力動員，支持群眾似有板塊僵固化傾向，而民調呈現下滑趨勢更是一種警訊；反觀郭台銘，一方面勤走基層塑造接地氣形象，一方面則強打經濟牌，否定小英不懂經濟以及無力因應美中貿易戰的危機，拉攏的對象似以中間選票與所謂的知識藍、經濟藍為主，雖然民調仍落後於韓國瑜，但未嘗不能一搏。

從策略分析，韓當初以「發大財」的口號，短短時間扳倒民進黨最強固的板塊高雄市，創下選舉的奇談。韓本欲在二○二○大選繼續上演發大財的劇碼，無奈，在答詢時暴露對市政的不熟悉，以及無心於此的心態，發大財一時淪為笑柄。尤要者，主要對手郭台銘以黑手起家創造鴻海帝國，企業經營實效卓著，也降低了韓的發大財牌迷惑選民的效用。因此，凱道造勢，韓回到深藍、軍公教與地方派系的同溫層，祭出恢復軍公教年金舊制的反年改牌，以求鞏固深藍與退休軍公教的票源。不可諱言，反年改確實為韓帶來浩大聲勢，卻也嚇跑了中間與年輕選民，因此韓國瑜緊急聲明並未主張恢復十八％優惠存款利率，企圖消毒。

坦白說，過去的年金制度，年資滿三十五年的退休公務人員所得替代率高達九十五％，亦即退休後可以領取在職時九成五薪資，而且隨著物價指數與公務員加薪調整，不僅明顯不合理，更會造成國庫破產危機，因此年金改革不只是情理上的必然，在現實上亦有非改不可的必要。而資料更顯示，年改上路半年已為國庫省下一百四十億元，顯示這是一條符合國家利益的正確道路。故而，年金改革雖然遭到特定族群的強烈反彈，但民意支持度仍高達六成。由此可見，候選人若以反年金為號召，尤其要求恢復爭議甚大的十八％優惠存款利率，固然會得到特定族群的掌聲，卻也同時引發更大多數人的不滿，無異自我邊緣化。其實，年金改革不分藍綠，前總統馬英九在位時亦有推動之意，卻因反彈甚劇而延宕不前。如今小英已揹起了十字架，若是政客還選擇恢復原狀，對國家社會的撕裂與傷害何其巨大，恐將失去爭取大位的正當性，遭到多數國人的唾棄。

另一方面，郭台銘主打經濟牌，重砲抨擊小英政府輕忽美中貿易戰的危機，用台商回流金額麻痺大眾，並要求小英總統立即以國安等級召開安全及經濟國是會議。郭並稱，「比金融海嘯更大的海嘯即將來臨」、「未來美中如果走向實質的衝突，世界上第十七個『修昔底德陷阱』已經出現」。殊不知，小英總統自去年起，已經多次召集「對外經貿戰略會談」，以及「國家安全會議」，絕無郭台銘所稱輕忽的事實；而今年台商回流可達五千億元，較原先目標倍增，亦可見政府對美中貿易戰早已用心，且因應得宜。遺憾的是，台商回流踴躍，卻見不到鴻海名列其中。行政院長蘇貞昌說得好，郭董都拿百億美元投資美國，也應該好好投資自己的國家，除了說還要多做一些。此外，美中爭端已由貿易戰擴及科技戰，甚至體制與價值的對抗，演變為全球的一大危機。台灣處於美中夾縫之中，衝擊既深且鉅；但危機亦是轉機，若產業轉型以及供應鏈的轉移與分散佈局有成，將可治癒台灣過度依賴中國為生產基地，導致產業空洞化、經濟低迷的大病。

總之，選舉是一時的，政治人物不應為了討好特定群眾，而拋出不負責任的政見與口號，為害國家，禍延子孫。年金改革是多數民眾的共識，可以達成國家財政健全，政客若是逆勢而行，雖可得到少數人的歡心，卻將失去更多的選票。而對美中貿易戰衝擊的因應，除了考量個別企業的利益，更須由國安角度進行全面評估。尤有甚者，中國近年「大國崛起」，嚴重威脅台灣的安全，故而，如何導引台商由中國出走，並且以台灣為中心進行多元佈局，研發關鍵技術與重視資安，方可創造更高的附加價值，贏得合作夥伴的信任，那才是因應美中貿易戰，化危機為轉機的正確對策。

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