自由廣場》Yes I Do 與 Yes We Can

◎ 宋磊

高雄市長韓國瑜五日再次表示願意接受總統初選，對於媒體提問則以Yes I Do做為回應，由於韓國瑜市長就任僅半年的時間，在高雄市政尚未了解前，加上高雄還沒有任何重大建設，便貿然表示願意接受黨的安排參與總統初選，相當不妥，對比美國前總統歐巴馬（Barack Obama）在二○○八年的當選演講題目Yes We Can有著極大差異。在歐巴馬總統的演講稿中，針對美國信念、奴隸制度、拓荒精神及社會的公平正義等議題紛紛表示「集體」的美國人做得到，而韓國瑜市長僅強調「個人」的想法，與歐巴馬福國利民的內容有著極大差異，重要的是上任僅半年就出現選總統的念頭，凸顯韓市長的投機心態。優先處理高雄市政才是務實之舉。

任何一位政治人物，無論政黨、意識形態，無論選前或選後，皆喜歡用「口號」或動人的「演講主題」吸引大眾／媒體注目，不但能為自己加分，更能成為朗朗上口的口號，成為候選人／當選人與選民之間的政治情感連結，因此政治人物普遍喜歡簡潔有力的口號。

韓市長是一位相當擅長口說的政治人物，或許想出金玉良言難不倒韓市長，但對於高雄市民的承諾，以及政治人物的道德風範，韓市長必須更為謹慎，也許最後韓市長不會代表國民黨披戰袍選總統，但對於台灣的政治生態已造成一個不良示範，那就是當選縣市首長的政治人物可以隨意拋棄對選民的承諾，形成「吃碗內看碗外」的投機態度。

自九五年台灣首次舉辦民選總統後，選出屬於台灣的總統便成為全民共識，不分藍、綠皆須面臨選民及各政黨的嚴格檢視，由於韓市長脫離政壇太久，加上近期在議會表現不佳，對於其如何「治理地方」的功課仍需加強，更別談嚴肅的總統一職。從韓市長當選高雄市長後，如今可能成為落跑市長，台灣的政治人物真的得持續教育，特別是政治投機者。

（作者為中正大學戰略所碩士）

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