自由廣場》（北社評論）凱道造勢「韓流」再起？

◎ 陳逸南

去年「九合一」選舉後，中共媒體高度抬舉「韓流」及韓國瑜的肯認「九二共識」。例如在北京的中華全國台灣同胞聯誼會主辦、出版《台聲》第四六二期（十二月五日出版）刊載「肯定韓國瑜時不能只看到表象」一文提到：……，「九二共識」是他對兩岸關係看法這樣簡單的一個立場，最終在高雄掀起了「韓流」，……。另篇「韓國瑜現象：民進黨輸了，國民黨卻沒贏」一文指出：「韓流」所激勵低迷已久的藍營底層的回歸與中間選民對民進黨政策的逆反，可以在「九合一」選舉中為國民黨的選情注入活水，稍有斬獲。

本人發現前述「逆反」係來自「反年改」群體的「恨」力量的集結與反撲，加上「親中」勢力、意識形態之助長而成。依常理，民粹主義者動員普通人（高尚的群體）、抵抗精英（自私自利和非民主的）。「反年改」群體有精英在內，因此，「反年改」應該不是民粹主義在台灣的展現。

依媒體報導，韓國瑜六月一日在凱道大型集會表示，「總統要對外簽訂自由貿易協定，並配合推動自由貿易經濟區，若能排除障礙，台灣競爭力會一飛沖天。」

本人認為前述「推動自由貿易經濟區」，沒有創新發展，無法提升競爭力，在當前美中貿易戰之際，如果自由貿易經濟區淪為「變更產地標示」之用，將嚴重損害台美貿易的正常發展，得不償失，因此，自由貿易經濟區的設置，必須審慎考量。

韓國瑜當天也表示：「外交則要翻轉撒錢、贈與的『凱子外交』為『發財外交』，讓外交官肩負經濟任務，並帶動兩岸穩定。」在此所謂「發財外交」，之後有人解釋為「經貿外交」。本人認為「發財外交」為多此一舉，由於台灣外交環境特殊，積極推動「經貿外交」已有數十年，例如派經貿官員在世界各國打拚、參與ＡＰＥＣ、參加ＷＴＯ，這是事實，何必再來「發財外交」呢？

在六四天安門事件三十週年前夕，六月一日在凱道上，「紅衣韓粉大動員，營造紅衫軍再現」之情景，好像是藍營高、低層之間的「階級鬥爭」。如有中國「赤化因素」介入，引發其他政治意圖，將是台灣的不幸。凱道造勢「韓流」再起？值得觀察。

（作者為台灣北社理事）

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