自由廣場》「不像某某市長…」

◎ 蕭嘉弘

今年台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI），科技巨頭齊聚，包括微軟、英特爾、AMD、NVIDIA及美光等，參展攤位數創歷年來最多，相較之下，中國上海的CES Asia，受美中貿易戰衝擊，恐怕僅剩華為、聯想等中國品牌撐場面。去年參展人次，台北多了快十倍，光國際買家就高達四．二萬人！再看台商回流投資熱潮，身為台商大本營的台中，累計投資金額就超過四百二十億，帶動數千就業機會，讓更多ＭＩＴ產品閃耀國際！

五月底放榜的中國學生來台就讀碩、博士班，招生率達九成六，創九年新高，而且三十七％來台就讀學士班畢業的中生，選擇繼續報考碩士，留台升學意願大幅增加，愛上多元、自由民主的島國。

令人振奮的消息還有，最新公布的四月國際旅客來台首度破百萬人，比去年同期增加超過二十四％，除新南向國家如新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓之外，包括日本、美國、加拿大、德國、荷蘭、澳洲等來台觀光客，都創下歷年四月最高點。在蔡政府「火車頭」用心帶領下，今年來台旅次可望突破一千兩百萬大關！

想起徐旭東在元智大學畢業典禮致詞，稱讚到場的桃園市長鄭文燦是「會做事的市長，不像某某市長」，現場響起歡呼聲的畫面。政績和數據會說話，光會喊口號、造勢，很快就會被人民看穿。大家該對民主和自己有信心。

（作者為台灣大學國發所研究生，台北市民）

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