自由廣場》警察人事主管觀點）三招舒緩「所長荒」

◎ 翁平媺

自由時報報導台北市與新北市舉辦派出所所長甄試，惟因職責繁重，報考者寥寥無幾，為社會治安蒙上一層陰影。

媒體刊載與筆者實際服務於警察機關所見，誠然不假。所長堪稱最基層、面對第一線之最重要幹部，舉凡探訪民情、訪查地方角頭勢力，皆須依賴派出所。目前所長可謂「責任制」，以派出所為家，縱使休假或輪休，遇到治安事件或中央首長蒞臨特勤，動輒停止休假返回駐地負責指揮，職責繁重程度遠非常人所能想見。

為避免趨逸惡勞，視所長一職為畏途，筆者認為可由以下幾點著手。

首先是增加所長職務之歷練分數。例如每服務滿一年給十分，拉大與其他職務之積分差距，增加誘因。

其次，考慮將所長職務列為升職必須之歷程。正如同軍職之安排，未經外島、前線之司令職務，無法更上一層樓。如欲求警職仕途之發展，則須至基層派出所任職所長職務。

再來是功獎之衡平。現況可說柿子挑軟的吃，「敘獎多」成為挑選職務首要標準，造成某些後遺症。所以功獎標準應該嚴審，比方偵破刑案攸關人民身家安全甚鉅，其敘獎優於內勤科室無可厚非，後者之敘獎應提升困難度。且如此一來，順便可杜敘獎浮濫之弊。

派出所所長一職影響治安不容小覷，如何吸引優秀人才勇於接受挑戰，殊值深思。

（作者擔任警察機關人事部門主管職務，公職年資二十餘年）

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