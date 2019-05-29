自由廣場》「大姊頭」與「娘娘腔」

◎ 徐正雄

那時「康熙來了」還在播映，母親每次看到男主持人總會鄙夷地說：「那個娘娘腔！」有天，又和母親一起看該節目，我終於忍不住跟母親反駁：妳可以接受那個個性像男人、卻喜歡女人的女性好友，為什麼要看不起那個男主持人？母親聽了，頓時目瞪口呆，過了幾秒，才恍然自覺用了雙重標準在看待別人。

其實，我也是。

小時候，我也曾不小心用「大姊頭」三個字去霸凌別人，因為學校從來沒有教我們性向的「多元包容」。男生的形象永遠只有一種版本，就是「陽剛」。不少男同學都把陽剛誤解為「打架、罵三字經」。至於女生，我覺得在很古早以前，大家好像可以接受較陽剛的女生，就是現在人稱的「女漢子」，可能是受到「花木蘭」、「祝英台」的影響。

至於像女生的男生，結局常常就像電影「霸王別姬」裡的程蝶衣那麼慘。儘管時代進步了，然而，性別歧視事件仍層出不窮。二○○○年的葉永鋕事件，傷痕仍如此鮮明。

今年五月二十四日，台灣成為亞洲第一個承認同志婚姻的國家，儘管過程充滿爭議，無論如何，長久以來大家對性別的歧視，希望能隨著同婚合法而消失。據我所知，許多同志很細心、也很會理財，這世界有許多人因為某些緣故無法養小孩，政府是否可以開放結婚同志領養？若不能領養，同志們是否可以伸出援手捐助呢？

雖然同婚已過，其實對同志誤解的人還是不少，若能做更多努力，或許久而久之，可以改變觀念，讓性別歧視的字眼，變成歷史名詞。

（作者為職業農夫，新北市民）

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