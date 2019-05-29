自由廣場》修補大法官交錯任期制

讓下屆總統能提名八位大法官，回歸修憲意旨

◎ 梁蕓茗

蔡英文總統二十七日提名了四名大法官候選人，分別為蔡宗珍、楊惠欽、呂太郎、謝銘洋，如獲立法院同意通過，此四名大法官預計十月就任。如此一來，本屆民進黨總統所提名任命的大法官達到十一名，超過十五名大法官總額的三分之二。

事實上，按照一九九七年所修正的憲法增修條文，大法官是採四年替換的半數交錯任期制。在第五條第三項中，明確指出「九十二年（即二○○三年）總統提名之大法官，其中八位大法官，含院長、副院長，任期四年，其餘大法官任期為八年」。如此設計的原意，是為了避免由總統在單一任期四年內，掌握半數以上的大法官提名權，讓司法權能有效制衡行政權，而且利於大法官的經驗傳承與延續過往釋憲方向。

然而，大法官任期在過去幾屆以來，卻完全亂了套。由於在二○○七年時，陳前總統所提名的八名大法官僅通過四名，留下四名缺額。馬前總統上台後，於二○○八年補提名五位（其中一位為提前退休之缺額），又發布總統令使其任期可到二○一六年十月。至此，造成單一任總統可提名十一名大法官，下一任總統卻僅有提名四名的機會，形同前任總統剝奪後任總統的權力。

司法院組織法在二○一五年時曾做過一次修正，除了落實憲法增修條文的意旨外，當時將大法官繼任者遞補缺額時，只能做到原任期屆滿之日的規定取消，也因此導致整個大法官交錯任期的體制遭到不可回復的破壞！

因此，我認為若要確保下任總統有大法官總額一半的提名權，並回歸憲法增修條文的意旨，兩件事情是佔國會多數的民進黨立委應盡速處理的。其一，立法院應修改司法院組織法，回復在二○一五年被刪除的遞補規定；其二，為了重新落實兩組大法官交錯任期制，應該限縮本次所提名大法官的未來任期，直到二○二三年九月為止，讓下屆總統任期內能提名八位大法官。如此，我們才能完全回歸當初修憲意旨，讓大法官任期回到整齊劃一的常軌。

（作者為國會助理）

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