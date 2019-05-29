自由廣場》農村缺工問題，為政府說幾句話

◎ 黃如輝

張國輝先生投書自由廣場「農地問題公道話」，點出農業人口高齡化的問題，但如果說政府沒有關注似乎也有欠公允，我曾參加雲林麥寮生菜採收機推廣活動，看到造價五百多萬元的美生菜採收機與自動化農機省工示範。「結球葉菜採收機」一天可採收一公頃萵苣，人力需求僅為原本人工採收的四分之一。雖然採收機仍在測試階段，最起碼農委會與業者已經意識到高齡化農業人口的問題，試圖以機械替代人力。

農地工廠應該嚴格執行落日條款，以現今工業區用地再利用為目標，政府應該去了解工廠業者為何不願進入工業區？從相關法條與稅制去增加誘因，農地工廠無法搬遷者就應該監控周邊環境，並設立農業保障基金，讓農地工廠周邊廣泛農地能得到環境生態與收入的保障。

至於農業人口老化，政府可思考以「股東制度」使農地活化，讓新農或有意從農的年輕人投入，政府扮演代租代管的角色，讓上年紀的老農出租土地並擁有部分農產收入，且不影響其農民身分相關保障，政府可以成立單一窗口，提供人員協助或諮詢，政府提供雙方互信基礎，創造農地永續利用的價值與目標。

而「農村復興」不應只考慮農地，更應將農人考慮進去，筆者聽過許多老農對其子投入農業的憂心，青農進入農村除收入問題外，缺乏同儕互助與未來結婚生子落地生根更是農村青農要面對的問題，這些農地與農人之間的問題，才是台灣政府與社會應該共同面對的課題。

（作者為工人，嘉義縣民）

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