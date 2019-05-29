自由廣場》（林保華專欄） 美日同盟鞏固，中國離間失敗

美國總統川普訪問日本三天，五月二十八日與夫人梅蘭妮亞在日本首相安倍晉三伉儷陪同下，一同在海上自衛隊橫須賀基地登上準航母加賀號，之後再登上部署在日本的兩棲攻擊艦黃蜂號。安倍在加賀號甲板上強調，兩人一起登上加賀號就是雙方關係堅定的證明。川普則在黃蜂號與美軍見面並發表陣亡將士紀念日演說，讚揚他們為了國家不惜犧牲。

以敏感的雙方軍事合作做為此行的終點，顯然不只是針對北韓，而是向企圖稱霸全球的中國表態。對台灣來說，最關注的應該是日本向美國購買一○五架F35隱形戰機，這樣日本就可以在東海、台海，甚至南海的制空權上佔有優勢，對台灣的國防安全具有重大意義。

這批軍購可以縮小美國對日本的貿易逆差，川普也將簽署美日經貿協定放在七月的參議院選舉之後，不給安倍製造困擾。而二十七日日本多部會也發佈聯合聲明，限制外資持有日本高科技製造商股權，顯然是配合美國對中國的制裁。這些都對美日緊密合作與區域穩定帶來非常正面的影響。至於打高爾夫球、觀看相撲表演等，都是顯示兩國兩人友好的形式。

奇怪的是，日本一些媒體一再指責安倍「奉承」川普，有辱日本的尊嚴。這是在挑撥美日關係，很難不讓人聯想到中共對日本媒體的滲透。中國要稱霸世界，日本是第一線的勁敵，美國則是最大的敵人。因此離間美日關係是中國外交政策很重要的一環。在拉攏美國時，就翻出珍珠港事件煽動仇恨；在拉攏日本時就鼓吹中日同文同種。面對中美貿易大戰，現在當然以拉攏日本為主，甚至放話川普應該參訪靖國神社。

與安倍有私交的著名旅日台裔作家黃文雄告訴我，安倍對政策的考量非常全面，每次他有什麼想法告訴安倍時，安倍早就想到了。所以我對於中共對安倍的統戰不會擔心。安排川普訪問日本，成為令和新時代第一位來訪並與德仁天皇會晤的外國元首，就是不能讓習近平六月拿到這個榮譽。川普一上任，安倍不顧媒體對川普的醜化，也是第一個與川普會晤的外國領袖，兩人成為麻吉，才有這次川普專程來訪。

二○○九年十二月習近平做為國家副主席時訪問日本，透過當時的親中首相鳩山由紀夫向宮內廳施壓，違反需提前一個月提出申請的規定，強行見了日本的平成天皇，引發輿論強烈不滿。日本沒有忘記習近平的惡行。這也是親中媒體必須醜化安倍的原因。

繼兩年前台日關係協會後，台美事務委員會也在最近正名。台灣須珍惜這個國際環境，鞏固台美日三角友誼，穩紮穩打，讓中國逐漸習慣這個國際現實。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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