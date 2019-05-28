自由廣場》岡山「搭加里揚之戰」

◎ 呂自揚

筆者是岡山人，高興五月二十五日、二十七日在《自由廣場》讀到二篇談岡山四百年移民史，可惜語皆未詳，皆未提到四百年前台灣影響最重大的歷史戰爭「搭加里揚之戰」。

根據《熱蘭遮城日誌》、《巴達維亞城日記》和《荷蘭統治下的福爾摩沙》記載：一六三四年八月，大員附近新港社與二層行溪南方搭加里揚社決鬥失敗，請荷蘭人助戰，荷蘭人為立威和擴大勢力，十一月派兵由堯港（今興達港）登陸，在堯港東方deTafel桌山（今大崗山）附近與搭加里揚約兩百人交鋒。一六三五年十二月二十二日荷蘭五百名士兵與新港四、五百人陸路出發，十二月二十五日渡大河，開始進攻河岸邊的搭加里揚。搭加里揚無法抵抗荷蘭槍火，被殺九人，即潰敗逃亡，房屋全被燒光。從二層行溪南至下淡水溪之高雄平原原住民各社皆驚慌逃亡。逃到屏東平原，一六三六年二月四日到大員與荷蘭認錯締約受統治的有搭加里揚、大木連（上淡水）、麻里麻崙（下淡水）、搭樓四社。荷蘭總稱高雄平原各社為搭加里揚人，搭加里揚是最大社，就在岡山。所渡冬天有水的大河是岡山阿公店溪。

搭加里揚之戰後，荷蘭立下聲威，屏東大木連（今萬丹）南方放索（林邊）八社畏懼，皆與荷蘭締約受統治，荷蘭開始統治屏東平原。這是荷蘭時代福爾摩沙影響最重大的戰爭，高雄平原從此成為荷蘭人的領域，無原住民村社居住。之後荷蘭逐漸招漢農拓墾，依中央研究院〈明鄭軍鎮屯墾地分布圖〉，鄭成功一六六一年攻佔赤崁樓後派兵屯墾，岡山平原路竹三鎮庄、北嶺旗庄、岡山前鋒庄、後協庄皆是屯墾地，清代皆延續耕墾。

鄭氏和清代記載的鳳山八社皆在屏東平原，高雄平原無番社居住，一六六四年畫〈台灣軍備圖〉時，應仍有原住民出入或受僱承佃戶居住。清初岡山最早叫竿蓁林漢和阿公店。說劉厝是鄭將劉國軒墾居地，仍有待探討。

（作者為出版社主編、作家、文史工作者）

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