自由廣場》派出所找不到所長 問題出在哪

◎ 蘇天從

貴報載：台北市派出所「所長荒」。這個問題早就不只是台北市的問題。

早年有個爛官知道他要被調，便拿警察內部的事端交民代「嗆」局長，耍弄解鈴還須繫鈴人之計，未料兩人「嗆」過頭，民代撂下重話議會見，局長不肯就範，僵在那邊。上官局長要舊部屬的下官分局長想辦法，分局長問刑事組長，刑事組長說：簡單！質詢前一晚請這民代一個重要樁腳邀吃飯，第一攤正常喝，第二攤再續一酒家，點民代老相好來陪侍，待有酒意，大家再齊而攻之灌醉民代。第二天民代鐵定沒辦法赴百公里外之議會，事情不就解決？

講這故事，要說的是，派出所是整個警察體系的縮影，所長位階雖不大，卻必須天天面對著正常與不正常、黑道與白道、正義與邪惡，還有更多真偽難辨，披著企業家、慈善家的頭銜、仕紳民代嘴臉的羊皮，幹的卻是跨越黑、黃、詐、欺的勾當，這般邪惡、複雜的人際關係。

況且，自台中翁奇楠命案後，上面頭痛醫頭的頒布「警察人員與特定對象接觸交往規定」，各種處分、或是代下屬員警背過的連帶處分，節節加重，更讓大家裹足不前。於是，就算現在的刑警，大概只知道某街某路有家特種行業，但誰開的？明股？暗股？經營方式？誰在圍勢？哪些陪酒女子？誰在包養？泊車小弟？一問三不知，更遑論展開情報佈建。

社會環境愈透明，警察愈容易動輒得咎，民眾隨便上個網，上頭就急著調查、回覆，警界基層近期流傳一個名為「警官場現形記」網頁，幫長官打分數，有的官被評得恰如其分，也有想要有所興革的官被部屬批到不行，更惡化警官包括所長「一動不如一靜」的被動心態。

派出所所長要承擔刑案發生、偵破，以及工作績效的壓力，但是績效靠情報、情報靠佈建，層層規定讓情報佈建幾乎窒息！面對無止境的槍、毒、竊盜、掃黃、酒駕、賭博…，績效無異緣木求魚。

回想我警大畢業第二年剛過廿三歲生日，就被派去當十八人的大所（在當時）主管，履新前我把警察法令彙編熟讀一遍，加上地區環境已掌握透透，就無所懼的赴任。現在，面對這也不行進去、那也不行交往的一大堆規定，如盲人騎瞎馬，很難講還有沒有當年的「憨膽」。但還是請後進的學弟、學妹勇於承擔，國家社會需要您，過此一步，海闊天空！

（作者現任公職，新北市民）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法