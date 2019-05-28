自由廣場》30年回頭看IDF：學費高昂意義重大

◎ 單永立

五月二十八日為IDF經國號戰機原型機首次試飛成功三十週年。經國號戰機不僅是國軍歷來投入資源最多的武器系統研製專案，亦可謂我國有史以來投入總體資源規模最可觀的單項科研專案，使我國躋身為具備軍用噴射航空器的整機設計生產經驗國家之林，學費高昂而意義重大。

戰機之設計、研發、測試、生產、反饋等常耗費龐大，時程漫長，甚至出現計畫趕不上變化，未成軍服役卻已落伍的處境，此類例子在國外所在多有（譬如印度的國產TEJAS戰機），是以廣泛應用新科技與生產技術創新成果，化整為零逐步更新現有武器裝備次系統，成為各國軍方普遍做法。經國號機隊已在數年前執行翔展案，著眼於敵情威脅升級，另覓零附件替代商源，強化空對面打擊性能，可與國產萬劍次彈械導向武器整合，不僅為經國號機隊增加廿年服役壽命，也使原本僅能執行防禦性空優任務的經國號轉型為多用途戰機。

以經國號為研發母體衍生的新型國產高教暨部訓機原型機，將於今年九月亮相，取代國產自強號高教機與擔任部訓任務的F-5E/F戰機，簡化戰機專長飛官訓練，降低空地勤人員訓練成本、後勤補保負荷，保住現有航太產業設計研發、生產、品保、飛試等技術能量，避免流失。

當年美方規避八一七公報，針對經國號研發專案出售技術與關鍵設備，但也對主要性能指標多所設限，使機身內部空間須充分利用，重量與重心分布計算斤斤計較，對首度投入超音速戰機研製領域、邊做邊學的我方技術團隊成員，可說是艱鉅挑戰。經國號被外界批評滯空時間短，誠屬非戰之罪。筆者曾聆聽當年參與研發專案的前漢翔工程師訴說天寶遺事，動容不已。

經國號並非十全十美，因此更需要藉延壽與性能升級方案，引進航太科技創新成果，逐步改良彌補。外購戰機若無賣方原廠同意，幾無可能因應敵情威脅改良提升戰力，唯有系統軟硬體整合技術相對自主程度較高的經國號，可與國造武器系統整合，並健全中衛產業分工體系，帶動民間相關產業升級。誠可謂兩鳥在林不若一鳥在手，能操之在己者才是最可靠憑藉。

（作者為航空迷，台中市民）

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