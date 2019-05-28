自由廣場》蔡賴搭檔參選 台灣一定贏

◎ 韋傑理

筆者出生荷蘭，是台灣女婿，也是人權工作者。數十年來，關心和參與台灣的民主人權運動，當初為了救援美麗島事件的政治犯，出版英文版的台灣公報（Taiwan Communique ）長達三十五年。最近看到民進黨總統初選競爭這麼激烈，憂心民進黨可能面臨分裂的危機，台灣前途危在旦夕。我忍不住提筆寫下一點感想，由台灣出生的牽手簡譯成中文。

在我寫台灣公報的三十五年當中，我目睹台灣從一個沒有人權自由的威權國家轉變成一個充滿活力的民主國家，近數年來台灣已名列為亞洲最自由的民主國家僅次於日本。這個成就是台灣人民犧牲無數生命，用血淚換來的。但是近年來，中國竭盡所能用武力威脅台灣，在外交上不擇手段孤立台灣，要逼迫台灣接受一國兩制的香港模式，台灣的前途險境重重。

在這個關鍵的時刻，如何保護台灣自由民主的價值和生活方式，應該是台灣選民心中最關心的議題。

蔡英文總統與賴清德市長對台灣前途的看法有共識，他們都強烈反對九二共識和一國兩制。他們對台灣獨立這條路線的看法，唯一的不同是速度的問題。

賴清德強調改革的腳步要快，應該要主動出擊走快速的台獨路線。讓臺灣能早日被國際社會接受為一個主權獨立的國家。

蔡英文總統強調，在台灣邁向主權獨立國家的目標之前，必須先克服許多阻力，鋪路的準備工程尤其重要。面對中國武力侵臺的威脅，當務之急是加強台灣的軍力和國防安全，購買先進武器以加強台灣的防衛能力。在外交上，台灣必須積極爭取其他自由、民主、國家的支持。她的溫和路線，己經獲得歐盟和美國的支持，尤其是美國國會參眾兩院的議員通過許多法案，全力支持民主的台灣抗拒中國的威脅。最近世界衛生組織在日內瓦開會，已經有十三個友邦替台灣發聲，包括美、英、德、印度等國呼籲讓台灣成為觀察員。

最後，我要呼籲所有民進黨的支持者，全力以赴維護台灣的民主和自由，看清楚台灣所面臨最大的危機是來自中國。中國的影響力已經滲透到台灣每個角落，國民黨己經是中國的同路人，許多的台灣新聞媒體都一面倒為中國發聲。

我們別無選擇，只有團結站在一起。如果綠營分裂，給國民黨機會回來執政，造成台灣民主倒退，這會對台灣造成不堪設想的後果。

希望蔡總統和賴市長能攜手合作，以對抗中國的威脅。唯有蔡總統和賴市長合作，民進黨才有選勝成功的機會。

（作者為前荷蘭外交官，現在美國維吉尼亞州喬治梅森大學教授台灣史，台灣公報創辦人）

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