自由廣場》漢光演習與「電磁頻譜戰」

◎ 呂禮詩

從今天開始，國軍將以實兵、部分實彈的方式，執行五天四夜的「漢光卅五號」演習；今年的實兵對抗演練中，最為引人注目的莫過於彰化戰備跑道起降的「鳳展專案」F-16V戰機，與去年11月成軍的派里級巡防艦「銘傳」（PFG-1112）與「逢甲」（PFG-1115）軍艦。對於解放軍而言，性能提升後的F-16V和派里級艦，正是「情報、監視和偵察」（ISR）的重要標的；如何在實兵、實彈的對抗中避免電磁參數外洩，是此次漢光演習的另一個重要課題。

上周於花蓮外海執行等同於漢光演習預演的海空「戰備任務訓練」，從基隆級驅逐艦與成功級、康定級、濟陽級巡防艦的主砲實彈射擊，各型干擾彈的運用及方陣快砲（Phalanx Close-In Weapon System）攔截，以「硬殺」（soft kill）及「軟殺」（hard kill）演練，回應了美國國防部於月初公布的2019年「中華人民共和國軍事與安全發展報告」（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China）中，岸置鷹擊62攻船飛彈射程擴及東部海域對於海上艦艇的威脅。

去年漢光預演及演習期間，解放軍分別以運-8G「高新三號」電子干擾機及運-9「高新八號」電子情報偵察機，在M503航路及台灣東部海域執行情蒐，企圖瞭解國軍海空兵力如何機動疏泊、轉場之「戰力防護」能力。

今年的漢光演習，除了性能提升的機艦投入外，日前海空軍所實施的「戰備任務訓練」，則可窺見今年漢光演習重點在於驗證東部地區的海空指管能量，與海、空、資通電軍進行防空、反飛彈及電子戰之聯合作戰「濱海決勝」作為；新兵力的投入及新戰術的演練，將使解放軍極有可能派出各型電偵機艦掌握國軍電磁頻譜的活動。

「電磁頻譜」（electromagnetic spectrum）已為美軍在陸地、空中、海洋、太空和網路之外的第六個作戰領域（domain），日本亦於去年十二月所發布的《國家防衛計劃大綱》（National Defense Program Guidelines）中，籌劃如何建立與擴大自衛隊在電子戰領域的作戰能力；分析歷次解放軍的繞台巡航，偵測、截收、定位、分析電磁頻譜中電子訊號的電偵機或干擾機，也是固定的兵力；然此「最無形的、最核心」戰力，是各國軍方的共識，且為「多領域作戰」（Multi-Domain Operations）中的要角。

參謀本部資通電軍指揮部於2017年成軍，正式納入「漢光演習」進行多軍（兵）種聯合作戰實兵對抗，此應為首次；未來如何將資通電作為整合納入各軍種的準則教範，落實在每一個作戰想定與戰術行動，仍有待日後不斷的驗證與檢討。更應該思考的是，國軍在發展「創新/不對稱」的戰術戰法研討會中，何以只在有形的戰具上打轉，而忽略了看不見的領域？

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）

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