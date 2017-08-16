自由廣場》繞台巡航與實戰化演練

警覺解放軍「常態化」下的不尋常

◎ 呂禮詩

去年十一月，解放軍空軍發言人在珠海航展的記者會表示：解放軍將飛越島鏈、管控東海、戰巡南海，推進空軍戰略轉型由量變向質變跨越。果不其然，十一月下旬及十二月上旬，即由H-6轟炸機、Tu-154MD電戰機及Y-8電子情報收集機展開「繞台巡航」。今年上半年，我「防空識別區」（Air Defense Identification Zone, ADIZ）相對平靜，未料下半年開始還未滿兩個月，解放軍已進行了八次的繞台巡航。

若分析截至目前為止的八次繞台過程，不但數量有所提升，路徑轉為多元，派遣的機種更為不同，甚至還在官方微博「空軍發布」貼文「常態化！常態化！常態化！」並公開以北大武山和南大武山與馬利加南山和東郡大山為背景的H-6轟炸機照片，進一步對我實施心理戰和輿論戰。

其中最為特別的，是今年巡航的戰機中，出現具有電子戰支援（electronic warfare support, ES）測向及截收能力、也能進行電子防護（Electronic Protection, EP）的頻譜管理與輻射控制，甚而能實施電子攻擊（electronic attack, EA）的高新三號電子干擾機，且不同機號的同型機在垂直尾翼上方的莢艙、機尾及機身天線單元外覆天線罩略有色差，研判其性能可能有所提升。

不僅如此，七月十三日及八月十二日兩次由巴士海峽穿越第一島鏈、再由宮古海峽駛返走同一路徑的H-6轟炸機，都掛載了顏色與構型各異的兩個莢艙。其一為對地飛彈之數據傳輸莢艙，另一極可能為具有可見光與紅外線感測器的目標偵蒐系統；此兩種以往少見的掛載，顯示解放軍繞台已非單純的「遠海長航」，而是實戰化演練。

從干擾機成為繞台巡航的主力、H-6轟炸機加掛莢艙，不但表露了解放軍的繞台巡航已從航路熟悉、指管訓練，延伸至武器投射與兵要調查，亦顯示解放軍已將電子戰的攻防提升到電磁頻譜的掌握；此舉與美國智庫「戰略暨預算評估中心」（Center for Strategic and Budgetary Assessments, CSBA）在二○一五年所發表之「電磁頻譜作戰優勢：重拾美國在電磁頻譜領域的主宰地位」（Winning The Airwaves: Regaining America’s Dominance In The Electromagnetic Spectrum）與美軍刻正考慮將電磁頻譜提升為陸地、空中、海洋、太空和網路之外的第六個作戰領域（domain），不謀而合。

面對解放軍戰力的提升，與美軍的代差日漸縮小，思考幾乎與美軍同步，而國軍高層卻鎮日忙於解釋換裝「艾森豪短夾克」的必要性，下一步還預備換裝軍校學生校服，卻少見其對於國軍戰力提升的關注，優先順序的錯置，實在令人難解。如果國防部長能將自我美學的堅持，轉化為對「戰訓本務」的要求，國家甚幸、國軍甚幸！

（作者為海軍官校軍事學科部前教官、新江軍艦前艦長）