自由共和國》江雅綺／中美科技冷戰，5G 是台灣大好機會

美中科技冷戰，是科技與智財之爭、也是法律與價值之爭，更是台灣產業提升轉型的大好機會。（路透）

江雅綺／台北科大智財所副教授

最新一期《經濟學人》以「新型態冷戰」描述美國面對崛起的中國霸權，從半導體到登月、從潛水艇到影音內容…各項領域，滴水不漏務必確保絕對領先。其中，尤值台灣注意的，是雙方5G科技關鍵基礎建設的佈局競逐。從開罰中興、鼓吹盟國圍堵華為、一系列針對中國公司的法律訴訟、到美國川普總統簽下「國家緊急狀態命令」，直接要求禁用「可能對國家安全構成不可接受風險」的電信設備。美中雙方在尖端科技和產業競爭的緊張關係，愈拉愈高。

5G技術由於高（傳速）、大（頻寬）、低（延遲）、巨（量資料）等特性，未來能開發的市場應用與服務，加上人工智慧的進步，比之4G世代，將有吾人現在無法完全想像的跳躍性進展。此外，新科技開啟新市場，運用得宜的話，必是一次產業轉型與經濟升級的契機。

因應5G發展，目前行政院提出的《電信管理法》草案，顛覆了傳統的高度管制思維，反映出國際產業趨勢與台灣的特殊條件，更展現政府在通傳科技產業的策略佈局，可謂一部相當進步的立法。

立法院審議中的《電信管理法》草案和舊法相比，有幾大重點：首先是開放業者「共網共建」，無需每位業者自建網路；其次，是開放「頻譜共用」，並同步修改競標規則，開放讓兩家以上業者合作競標頻譜，要求共同得標頻譜不得超過總額三分之一；最後則是將電信業者執照制改為登記制。

以上幾點修正分別對應到5G的技術與市場特性：第一，5G在硬體佈建上需要較4G綿密的網絡，對於地小人稠的台灣，勢必要考慮佈建效益和環保健康的平衡。其次，讓業者合作競標頻譜，這是完全改變了4G競標時代「加強市場競爭」的原則，顯然有欲扶植「國家級大業者」的雄心。最後，登記制讓政府管制密度降低，讓市場自由度提高。

從《電信管理法》草案，可以看到政府在5G產業發展的策略佈局，完全不同舊時代，氣象一新。但也有幾點值得注意：以現行草案而言，5G市場勢將「大者更大」，表示國內市場競爭將減少，其正當性是邁向國際市場的競爭、以及讓5G關鍵網路建設可讓更多新創、中小業者利用。有鑑於此，未來頻譜競標，讓業者得到一定比例的連續大頻寬、而非讓眾人去競逐分割小段的頻寬，將更符合草案的精神。但這勢必要配合要求業者提升在國際市場上的競爭努力，方有正當性。

此外，未來可讓新創、中小業者以合理成本（甚至無償）漫遊5G網路，鼓勵提供創新應用與服務，以彌補國內市場競爭不足的損失。最後，通訊個資和隱私安全，與環保健康一樣，是新興法律課題，《電信管理法》草案主軸既在降低政府管制，一以貫之，在通訊個資與隱私的保障上，也應該降低政府干預的程度。

美中科技冷戰，是科技與智財之爭、也是法律與價值之爭，更是台灣產業提升轉型的大好機會。5G在尖端科技中，是既具國安戰略價值、又最有利於台灣開發的領域。如何讓相關產業往更先進的技術、更高端的價值邁進，掌握法律規格和技術標準一樣不可或缺。《電信管理法》看似冷硬、排不上熱門法案，但它將是決定5G產業架構的關鍵角色。

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