自由廣場》高雄第二座機場 浪費

◎ 傅延文

日前高雄市韓國瑜市長提出有意在彌陀區蓋一座雙跑道、二十四小時營運的國際級大機場，而交通部則認為，目前仍以強化高雄小港機場的機能為主。

筆者也認同交通部的看法，私以為，一是台灣目前已沒有足夠的地，可以再蓋一座比擬桃園機場規模的國際機場，且桃園機場是日積月累發展下來的，依台灣現行經濟規模及航空市場，顯然是不切實際。再者，就算高雄未來人口增加，也不意謂著航空運輸市場的需求會隨之增加。其次，就現況而言，主要的癥結點還是在於，除桃園外，松山、台中、高雄三座國際機場都有宵禁問題，且不僅是噪音管制，還包含著跑道維修的提早關場。

況且，對於宵禁的展延或是施工的暫緩，都經常不具彈性，尤其是受天氣因素影響的情況，航班延誤情況嚴重，這不是航空公司想取消班次就可以的，地方政府及民眾的要求，都是很大的壓力。以前幾天台灣各地受到鋒面過境及金門霧季為例，各家航班均受延誤；而松山機場中午時段的定期維修，即使航班都已接近進場階段，也直接說關場就關場，完全不顧旅客權益及安全，導致航班只能在惡劣天氣中轉降到更遠的機場。再者，桃園機場雖二十四小時開放，實際上深夜時段也經常是一位難求，根本難再接受非預期的航班，尤其是國內線航班。不過，好的是高雄小港機場的宵禁時間比台中和松山稍晚，至少還有另一個去處。但縱使改降了，陸運的配套經常也是難解的問題。

總的來說，彌陀區是否要蓋高雄第二座機場，其實意義不大，筆者反認為是徒耗資源，也造成更多的噪音及空氣污染，不如將資源投注在陸運的人力及軟硬體上。而政府在強化高雄小港機場的同時，對於台中清泉崗機場及松山機場，遇有特殊情況、尤其是受到天候因素影響時，機場也能主動提前延展開放時間。

（作者為航空業從業人員，台北市民）

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