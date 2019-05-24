自由廣場》華航長榮罷工 顧客心情

◎ 張昆典

上次華航罷工事件，個人心情有些複雜，公司員工爭取權益，外人很難置喙，但身為消費者，當自己對該公司產品或服務的信賴或忠誠黏著受到傷害時，就會有不一樣的想法。

去年外派國外，有兩次出差分別需前往歐、美，受愛用「國貨」心理影響，特別安排返鄉探親，然後從台灣搭乘我們國內的航空公司班機來回，想法很單純，「要賺就讓自己國家的公司賺」。由於行程和時間安排的關係，正巧一次是搭華航、另一次是搭長榮，算是雨露均霑吧。

上次華航罷工，我個人已經感覺很不是滋味，事件落幕沒多久，現在輪到長榮蓄勢待發，感覺雖然更差，但這次談不上衝擊，我冷靜平復思緒，有了不一樣的思維：

「我只不過是個消費者，也不是他們的『大客戶』，個人的做法、想法，都是我個人的事罷了，對航空公司、對航空公司員工而言，算什麼？原來都是自個兒的一廂情願。」

綜觀這兩次事件的過程，他們態度相當一致：「我們只不過是爭取應有的權益，有關消費者權益，與我何干？」我們的行程受阻、計畫泡湯，罷工者可以撒手不管，正眼也不瞧一眼，心安理得，對顧客徹底冷漠。

好像他們正在進行罷工投票中，投票結果如何又如何？這次事件的發展已不再引起我關注，沒有什麼是不可取代的，至此心境豁然開朗，好好規劃我的行程才是正道。

（作者現任工程公司顧問，新北市民）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法