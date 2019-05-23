自由廣場》恭喜中國詐騙集團，「送中」生意來了

◎ 葛雋

大中華電騙黨（電話詐騙集團）成員，你們好嗎？

過去，你們只需簡簡單單幾個電話，不費吹灰之力，就可以騙得一些「身有屎」（意思為不乾淨、有罪嫌）的香港富人幾百萬、甚至上千萬的「保證金」。可惜後來這類騙案多了，人們開始警覺了，你們的「生意」也一落千丈。

今天告訴各位一個好消息，千載難逢的機會又來了。如果你們留意香港局勢，一定會發現香港政府強行推出的「逃犯引渡送中條例」，將給你們帶來無限的商機。因為「送中條例」開宗明義：香港不再是「逃犯天堂」了。所有過去在中國犯過法的人，都有被引渡至中國受審服刑的可能。以前你們打電話行騙，還有人倚仗自己身在香港，對方公安束手無策無可奈何。而今落實了「送中條例」，當事人還敢逍遙法外嗎？一聽電話「我是公檢法」，不嚇出尿來才怪！

本人寫這封信，是想偷偷告訴你們，香港人中哪些人易騙，哪些人不易騙。

現在的香港市民分成兩派：一派堅決反對惡法，積極上街抗爭。一派堅決擁護中共，支持政府立法。所以你們行騙之前宜做好功課，先了解對方持何種觀點。如果對方是抗爭者，那就不要打主意了，以免白費心機。如果得知對方是支持立法的，那麼就準備撒網吧。

為什麼擁護政府立法的人反而易騙呢？因為他們「身有屎」——過去幾十年他們經常去中國，不是給貪官送禮行賄，就是在大陸嫖娼聚賭，被當局抓著小辮子而不得不出來表態獻媚。面對中共自上而下「支持逃犯條例擁護政府立法」的動員令，他們敢不聽從嗎？

至於如何才能發現誰是「惡法支持者」，筆者提供三個「錦囊」：一是去文匯報、大公報等中共喉舌機構的連署支持廣告中尋找；二是去馬路上找那些支持政府立法的宣傳街站，尋找義工和簽名者資料；三是留意電台的Phone-in節目，凡是積極留言撐條例撐政府的人，個個都心懷鬼胎。

當你們行騙成功得手之後，請勿忘記感恩哦！

預祝一帆風順！

一個愛憎分明的香港市民

（作者為香港退休作家）

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