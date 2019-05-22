自由廣場》高雄需要蓋「蚊子機場」嗎

◎ 廖觀湖

貴報報導高雄市長韓國瑜提出高雄「四個一」，包括國際大機場、完整捷運線、自由貿易區與石化專區；對於高雄國際大機場部分，議員邱俊憲質疑國際大機場與自經區說帖，分別只有A4紙三頁，而國際大機場也有許多令人質疑的部分。

首先，我國目前最大的桃園國際機場年運量達四千五百萬人次，而高雄小港機場國際線年運量不到七百萬人次；換言之，小港機場國際線年運量僅約桃園國際機場的一成五，高雄機場年運量其實遠不如桃園，從運輸效能層面考量，高雄真的需要建造國際大機場嗎？還是高雄國際大機場只是綁樁之用，之後淪為蚊子機場？

台灣的幅員並不大，加上我們現在有便捷的台灣高鐵，國人到桃園國際機場搭機出國其實也很便捷，我們應該集中力量培養一個高品質的國際機場。再建另一個同質性高的國際機場，對台灣來說並沒有實質上的幫助，說白一點，這只是考慮到自己的政治前途。韓國瑜的思維不夠全面通盤，他想競選總統，令人破膽「韓」心。

（作者為教育工作者，桃園市民）

水清則無「瑜」

◎ 于則章

國民黨執政時代，流經中央政府所在地的淡水河與其支流，曾被嚴重污染、成為又髒又臭的「黑龍江」，重工業都市的高雄愛河，在過去更臭名遠播；直到兩蔣過世、解除戒嚴，邁向民主化之後，淡水河與愛河才獲得整治。而愛河更因在謝長廷任內被整治得完全改頭換面、煥然一新，不但成為全體高雄市民的驕傲，更是民進黨「綠色執政」的重要典範之一。

韓國瑜上任短短半年不到，愛河再次恢復成過去國民黨時代漂浮著垃圾與油污的髒水，甚至最近更變成讓人一眼看了就噁心的「綠豆湯」。無獨有偶，林佳龍台中市長任內，將原本散發惡臭的柳川與綠川成功整治成台灣版「清溪川」；然而在盧秀燕當市長後沒多久，再度恢復成過去充滿廢棄物、死魚、植栽枯萎，雜亂不堪且散發惡臭的臭水溝。

整個來看，或許中國的文化本身就一直存在著討厭清澈河水、非把乾淨河川弄得又髒又臭不可的基因。在韓國瑜當市長後，愛河也快速進行「中國化」，畢竟，水清則無「瑜」嘛！

（作者為公務員，台北市民）

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