自由廣場》恬娃的身體自主權

◎ 吳馨恩

六十七歲資深藝人恬娃受訪時表示，不僅願意成為郭台銘團隊志工，還計畫出版全裸寫真集，所有收入都用來支持郭台銘競選總統，首波公布的宣傳照中，她僅穿著丁字褲、用浴巾遮住身體隱私部位。這樣的承諾卻被郭台銘拒絕，照片更被許多媒體與網友拿來大肆嘲弄。

這讓人不禁想起，過往白冰冰擔任高雄觀光大使時，也是發生相當類似的事情。我們可以不同意恬娃的政治立場，包含她口出狂言的「肛交害人害己」反同主張，這些都是值得檢視與檢討的事情，但這應該針對她的思想主張與言論進行批判，而非針對其年齡、外貌、性和身體，以及她的女性身分與特質。

做為一名女性主義者，我必須站出來捍衛恬娃裸露與展現自我的身體自主權，並且譴責對年長女性的身體羞辱（body shaming），以及指出當今仇女與年齡歧視的社會氛圍，呼籲台灣社會善待每一種女性身體的存有，而非強求所有女性維持年輕貌美，課以極為嚴苛的審美標準，否則就必須羞於見人，這是相當性別不正義的觀念。

畢竟，即使上了年紀，恬娃依舊是個女人，是個有尊嚴與思想的人，是個活生生的血肉之軀。就像所有人們一樣，只要活下去，終將會年華老去，縱使女性身體色衰愛弛，並非再也不能展現身體之美，恬娃的行動更是年長女性對父權社會的一大挑戰，無論是否認同她的立場，都該捍衛她裸露與展現自我的身體自主權。

（作者致力推動反暴力的跨性別運動與婦女運動）

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