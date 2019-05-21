鏗鏘集》荒腔政治、走板權力

在台灣中華民國這個怪異政治體，出現了聲量高的政治痞子和騙子，挾「討厭民進黨」的氣流，把民進黨和中國國民黨台、中對峙、改革與被改革的政治形勢弄亂了。二○一八年地方選舉後，政治權力的荒腔走板更為嚴重。政治似乎成了荒謬大戲，嚴重的社會病理。

一個昔日在國會議事廳衝上主席台扭打還未出任總統、同為立法委員的陳水扁，導致送台大醫院急診的現任高雄市長，面對議員質詢，只能「高雄發大財」，一再跳針。還帶著市府首長在高雄美術館，一起演猴戲。

這是什麼？跟什麼？

看看屏東縣長潘孟安，在議會施政報告將近一小時，不必照稿唸文，詳詳細細把縣治的大小問題，報告給議員們了解。跨年時，才以燈會的璀璨風情，讓國人驚艷的潘縣長，又再一次顯示出踏踏實實的縣政治理。

潘孟安縣長是「討厭民進黨」氣氛瘋傳，像流行病一樣，在二○一八年地方選舉沒有被拖垮的民進黨籍縣長。相較於高雄市，資源更薄弱，但沒有人被「又老又窮」的詛咒病毒傷害，是少數當選的民進黨籍地方首長。

屏東與高雄一水之隔，陽光更為猛烈，但民風更為樸實，實實在在，選了潘孟安當縣長。這樣的縣長，其實放在高雄市，更能夠大有可為。兩位首長比一比，高下立判。但瘋傳為了「高雄發大財」，總統夢越做越大。什麼當總統，一樣在高雄上班，甚至可兼行政院長。總統制、內閣制不清不楚，對民主政治的權力形式和儀式，全無章法的這號人物，居然還有高民調。病了病了，台灣社會。

據說「討厭民進黨」之所以形成，有一大原因是軍公教年金改革之禍害，另外則是有心人士挑起階級鬥爭，甚至對極權中國的依賴。軍公教原是結構性的國家支持力量，黨國一體時代有共生關係。換黨執政的改革，得罪了這一群體，效應蔓延，形成了中國國民黨迴光返照，每一個人都想選總統、爭大位的局面。結構的力量竟扮演解構角色。

平心而論，民主化以後，政黨輪替執政，民進黨和中國國民黨在改革和被改革對峙，地方首長的施政反映出來的也大都是民進黨優於中國國民黨，但「討厭民進黨」的氛圍形成，寧可支持應該被改革的政黨，甚至仇恨改革者。選舉地方行政首長，選出了笑話，高雄可以說是經典。有為有守的人不被肯定，痞子、騙子升天。唉唉唉！

（作者李敏勇，詩人）

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