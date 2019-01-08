《鏗鏘集》亂勢，變局

民進黨在二○一八年九合一地方選舉潰敗，成為眾矢之的，小英總統更首當其衝。民進黨執中華民國體制之政，內憂外患。阿扁總統的二○○○年到二○○八年這樣，小英的二○一六年執政這樣。但阿扁時代不完全執政，或可倖免於罪，小英總統完全執政，要怎麼說？台灣如何決斷？何時決斷？怎麼決斷？是台灣正面對的發展課題。

本土政權是不穩固的。相對於李登輝時代以外部的民進黨勢力加上中國國民黨內的所謂本土派（權力現象），有將近十二年的民主化奠基作用。但李登輝從中國國民黨出走，黨內所謂本土派既無大將跟隨，中國國民黨內所謂本土派只是派系化政客集團，在政局亂勢中撿拾牙慧權力而已，但不論民進黨或中國國民黨的「中華民國」，台灣這個國家畢竟獨立於中華人民共和國之外。

小英的完全執政，城府淺或許深，為了拉攏、討好系出中國國民黨的同溫層之輩。從老藍男的任用加上一些淺薄本土意識投機性閣員，即使著力一些改革，但維持現狀論的保守性讓追尋國家正常化的支持者不免失望。現在好了，習近平企圖改變現狀的魔音魔手已伸進來，看準了九合一地方選舉的結果形勢，似乎把台灣當作可以桌頂拿柑的樣子。但形勢進逼讓小英總統有表現的機會，總統該有的樣子出來了。

地方諸侯蠢蠢欲動，中國國民黨地方包圍中央的陣式似已成形。人民用選票教訓了民進黨，為的就是這種發展嗎？「討厭民進黨」成為台灣最大黨，台灣的民主化之途、國家正常化之路竟是這種風景？應該不是吧！又如何扭轉乾坤？不要忘了，台灣也有「討厭中國國民黨」。

北柯、南瑜是民進黨在二○一八年九合一地方選舉最大的破口，是北柯的作用力造成南瑜的效應。既是後現代政治現象，也有權力為己所用的政客邏輯，因為台灣淺薄的文化土壤有以致之。兩人最大的特點就是對中國虎視眈眈的模糊應和，南瑜的趨附性更強。有尾巴就是有尾巴，藏不住的，次文化政治現象缺乏理想主義的動力。

柯文哲反中國國民黨，但只為誘引民進黨支持者與年輕人。韓國瑜原本非中國國民黨權力之輩，他正是馬英九等黨國高層後代睥睨的派系角色。他們以去黨派凸顯自己，靠的是媒體效應、網路聲勢。北柯與南瑜不盡相同，各有權力盤算，各據一方。北柯看到民進黨的弱點，借力使力挖牆腳，但不盡為台灣謀是他的問題，有點像靈魂出賣給魔鬼的浮士德現象。而南瑜則從中國國民黨之門躍起，底細很快就會浮現。到時候一堆爛攤子有得收拾。進入新世紀的第二個十年代末，台灣的政治改革之路竟發展出這種撲朔迷離、不知所云現象，反映了台灣的集體性羞恥。但習近平射了類似當年恫嚇台灣人飛彈的不惜武力犯台論，或許為台灣開拓了新局。一路走來，台灣總是崎嶇。

（作者李敏勇，詩人）

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