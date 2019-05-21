自由廣場》唐榮公司駁楊德源教授

針對貴報五月十八日所刊高雄科技大學楊德源教授投書「國營事業賺錢的悲哀」一文，對唐榮公司部分不盡詳實的批評，致唐榮公司商譽上的損害，唐榮公司除予嚴正駁斥，對楊德源教授是否有意妨害唐榮公司名譽一事，保留法律追訴權。

唐榮公司近五年的本業營運狀況為獲利三年、虧損二年。就資產管理部分，唐榮公司經理部門係回應民股大股東向來強烈要求公司處分土地的建議及執行董事會決議，而釋出土地以刺激市場增加公司資產價值，與本業虧損根本是兩回事。同時希冀利用此一契機，作為更新設備的基石，以強化公司競爭力。

唐榮公司新豐園區租約延長，是依廠商所提需求、由廠商陳情經濟部後，唐榮公司經理部門輔以調漲百分之五的租金作為對價、經多數董事決議通過，較民股股東所提高百分之二承租，對公司利益的維護更周延。

台灣不鏽鋼產業在中資傾銷下，已到生死存亡的關頭。尤其，中國大陸青山集團在印尼紅土鎳礦產區開發不鏽鋼工業園區，建設以紅土鎳礦冶煉不鏽鋼整條產業鏈，挾著成本優勢，使台灣不鏽鋼上游煉鋼業者面臨關廠的困境。過去台灣是亞洲甚至全球重要的不鏽鋼生產國，現在幾乎快成為中國的加工廠。印尼青山更試圖來台設立發貨中心，並收購台灣廢不鏽鋼，每一措施都可能造成台灣不鏽鋼煉鋼廠的成本增加、經營困境，並進而倒閉，讓台灣工業基礎受重創。

目前唐榮公司結合台灣不鏽鋼廠，在響應政府新南向政策下，正計畫到東南亞設立煉鋼廠，以因應中資傾銷的威脅，並擺脫全球對台灣不鏽鋼ＭＩＣ的錯誤認知。這是台灣不鏽鋼產業重要的轉捩點，希望政府更重視中資傾銷及全球世界貿易壁壘，對台灣不鏽鋼產業可能產生的致命傷害。

楊德源教授一文，不論對現行不鏽鋼產業狀況的認識及對唐榮公司偏頗的指正，唐榮公司在此嚴正駁斥。

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