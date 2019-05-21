自由廣場》向印尼志工團致敬

◎ 鄧鴻源

公視在今年初報導「用行動愛環境 印尼移工組團淨山林」，一群來自印尼的移工，平日是學生、照護者、白領上班族，週末搖身一變、穿上綠衣，前進台灣各個角落、上山下海，不只健行，也清理堆積在山裡、公園內以及沙灘上的垃圾。他們是印尼志工團，致力於打造一個更適居、永續的台灣。善行曝光後，陸續有多家媒體跟進報導。

印尼志工團共同創辦人瑪雅薩里（Mayasari）熱愛登山，來台第一年就參加了登山社團。多年下來，有感於台灣山海美景日漸遭垃圾破壞，因此自二○一六年起開始號召台灣朋友和在台印尼移工，於週末到台灣各地淨灘、淨山，並於去年與友人創辦非營利組織印尼志工團。至今，團隊已走過玉山、合歡山、三貂嶺等地。

瑪雅薩里等印尼志工可說「比台灣人還愛台灣」！因為這些垃圾大都是沒有公德心的台灣人所丟棄。在一次富貴角海濱步道的淨山行動中，團隊花了四個週末才完成任務。瑪雅薩里期望大家發揮舉手之勞、帶走垃圾，如此就能讓我們環境更美好。

印尼志工團不只是淨山，也發起捐血計畫，致力於幫助弱勢。他們未來希望能擴大行動，為無家可歸的人免費理髮，或幫助孤兒，或為貧困地區的人民提供協助。

這些印尼志工實在太偉大了！他們身在異國，收入不高，工時又長，卻能落實助人的美德與保護環境的大愛，為我們樹立了極佳典範，請鄉親為他們鼓掌！

（作者為大學教授，新北市民）

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