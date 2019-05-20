自由共和國》馮光遠／其實，我主張試試一國兩制

馮光遠／作家

一國兩制，吵了多少年了，最近因為一批政媒兩棲的媒體人去中國聽該國領袖訓話，又成媒體頭條。

政治上，我意見極多，可是對「一國兩制」，倒是沒有太多著墨，朋友問我怎麼看一國兩制？我說，「其實可以試試看」，聽者皆大驚。

以下，就是我的理由。

台灣，做為一個獨立的國家，如果想一國兩制，只要大多數台灣人同意，就實行啊。十九世紀中期，美國也曾經想一國兩制，北邊主張廢奴、南邊堅持蓄奴；南北對於貿易、關稅等諸多議題也都意見相左，最後，為了一國兩制，還打了個內戰。

文明的進展，讓國家就算內部有歧見，可是還是可以用和平的方式解決，我就認為，如果台灣要施行一國兩制，來呀！

比方說，有些人，血液裡天生就流著奴才的血，至今還懷念著兩蔣時期那種高壓統治、一黨專政的日子，那麼，就讓這些人過陣子一國兩制當中的「歐威爾式集權專制生活」；至於一國兩制的另外一種制度，不用說，當然就是「台式民主生活」。

我的概念是，台灣如果真的立下某種一國兩制遊戲規則且施行之，我們這個小小的國家，一定會繼經濟奇蹟之後，再寫下政治奇蹟。

遊戲規則很簡單，任何縣市，經過該縣市大多數公民同意，就可以將目前的「台式民主生活」，改成「歐威爾式生活」，我想，一定會有城市很想試試。

施行集權專制的縣市，當然，生活上勢必會有一番變動。因為很多年輕人沒有經歷過兩蔣時期的一黨專政生活，很多活過兩蔣時期的長者，當年因為都是國民黨人，熟悉的是騎在台灣人民頭上的日子，也不會熟悉被專政的生活，我就在這裡大致敘述一下「歐威爾式的集權專制生活」。

首先，你會發現，以前上網是天經地義的事，可是如果你生活在專制集權的縣市，對不起，很多網站是無法進入的，為了不讓這些網站的內容危及你的身心健康，執政者會善意地把他們封鎖。

當然，你也會發現，電視、報紙雜誌等媒體也跟以前大不相同，在集權縣市看到的媒體，怎麼都是執政者的新聞？他們去菜市場買菜、搭公車、訪幼兒園、換了個髮型、聽媽媽的話，等等。不過幸好台灣在過去十年，因為有個媒體老闆是台奸，早就以集權國家的習性操作新聞，有些人應該習慣了。

太多生活細節會受到影響，只能挑重要的講：

＊ 宗教信仰基本上跟執政者的利益相牴觸，所以，以前你去的教堂、寺廟，如果十字架被燒、佛像被砸，不要太驚訝。

＊ 有些私密的事，如打電話，如今也不再是隱私了，一旦被監聽成為常態，久而久之，你自然會習慣的。

＊ 你經營的企業，開始被要求成立執政者所屬政黨的黨支部，嗯，乖乖成立就好，不過多了間辦公室嘛。

＊ 你一出門，鋪天蓋地的監視系統就會將你的身影，上傳至執政者所控制的監視中心，你無所遁逃；可是你又不犯罪，所以不必擔心執政當局對你如影隨形的跟監。

＊ 只要追隨、緊跟執政者和他們的黨，你會受到很好照顧的。包括，如果你是個重症者，以前無法任意取得的健康心、腎、肝，以後，都不會是問題，因為有些人不配生活在有理想、有紀律的世界，所以他們會被「處理」掉，這時，你的問題，就只是這些「新鮮」的器官跟你的體質合不合、會不會被排斥罷了。

＊ 對了，你要開始習慣一種浮誇的氛圍。對你所居住城市的未來，執政者會給出一堆誇大的數據、讓人瞠目結舌的保證、非常重鹹的表演，可是你要默默接受，不要質疑，因為你不想被消失，就這麼簡單。

＊ 也就是說，你要開始懂得隱藏自己的情緒、要會察言觀色、無視先前你從師長、摯友那裡學得、培養出來的價值—身為「人」的基本價值。

＊ 當然，有一些人、一些社團、組織，會在歐威爾式的執政縣市裡大放異彩，在他們被所屬政黨敵對派系鬥倒之前，都會是人民的楷模，都是歐威爾式敘述裡的那些「拿破崙們」，所以，「前途一片大好」也不是不可能發生的事，不過要選對邊就是了（最棒、最新的一個例子，就是上個星期才有的一則新聞「中國法官被勒索告上法庭 意外曝光九百億身家惹議」https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/2787510）。

也許，你會質疑，上述的「一國兩制」，不就是中華人民共和國向來主張的「一國兩制」，幹嘛再大費周章？其實，大不相同。

中國的一國兩制，是那個國家的一種主張，該國的意思是，中國繼續過「歐威爾式的生活」，台灣可以過「台式民主生活」；我的一國兩制，則是台灣做為主權獨立的國家，所提出的自己的主張。中國的「一國」指的是中國，我的「一國」主詞是台灣，怎麼會一樣？

不過我承認，哪天台灣也出現「歐威爾式集權專政生活」的話，有一點，概念上倒是跟中國的集權專政是一樣的，那就是動物農莊裡說的：所有動物一律平等，但有些動物比其他動物更加平等。

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