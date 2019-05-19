自由廣場》豈止五選四 問題在「公民」

◎ 陳宣仁

拜讀兩位教師對於學測考科由五科改為四科的投書，著實感受到此作法對考生之影響，不過以國家的角度觀之，其衝擊之深可不是甄試篩選大爆滿這麼簡單而已。

雖然名為五選四，但依照各大學科系採計科目來看，國、英、數三科幾乎是必選科目，實質上只有社會與自然二選一。而從台灣產業及類組選擇趨勢來看，二、三類組（俗稱自然組）仍是主流，意即社會科會是最有可能被放棄的考科。以目前考試領導教學的趨勢，等於過半數高中學子連高一基本的社會科學都一併放棄。

但社會科不應僅是文法商學系之必要基礎，其內容其實囊括了現代公民所必備的基本常識，公民科三大主題政治、法律與經濟，哪一項不與你我生活息息相關？連總統制和內閣制的差別都不懂，如何寄望修憲由公民複決？不瞭解法律判決程序，如何探討台灣究竟適合陪審制或參審制？不明白供給需求對市場價格的影響，難道只靠口號就真能發大財？

民主社會最重要的就是公民參與，如果升學制度設計導致學生自國中畢業就放棄學習公民常識，等於將無數重要議題交給國中程度的大眾來決策，到頭來只會成為民主的悲歌，百年樹人大計不可不慎！

（作者任職於四大會計師事務所，台北市民）

錯在欠缺配套

◎ 溫順德

大學申請放榜多日，批判聲浪此仆彼起。近日貴報兩篇投書，論及五選四的議題，或謂申請缺額遞減，不惟寫下五年新低，且有高比例的考生，如願錄取理想校系，直呼五選四做對了；或謂一階篩選爆量，二階面試書審過後，落榜考生多於以往，只得無奈力拚指考，而稱五選四做錯了。其實問題不在選考，試題信度效度不足，十五級分不夠鑑別，備取名額過於浮濫，資料審查淪為黑箱，才是造成紛擾關鍵。

考試過度領導教學，學生欠缺探索能力，向為台灣教育痼疾。一○八課綱將上路，高中無不絞盡腦汁，開發特色選修課程，致力活化教學現場，引導學生主動學習，激發學生潛能創意。學測五選四的規劃，即配合新課綱實施，增加多元選修課程，降低學生考試壓力，提供更多探索機會，進而走向適性分流。學測選考實為主流，絕非大學申請亂源，不應成為替罪羔羊。

今年五選四的變革，高分考生哀鴻遍野；未來採計減為三科，問題更是雪上加霜。為解決高分群篩選，大考中心擬訂方案，十五級分再分三級；家長團體卻不買單，疾呼增為三十級分；教師團體皆不認同，主張維持現有級分。然以筆者個人觀察，加速擴增學測題庫，穩定試題的難易度，才能提升考試信度；各科增為二十級分制，既不至於分分計較，亦可解決篩選問題。

申請入學已告段落，招聯會須扛起責任，廣邀各界深入討論，漸進調整考招制度，完備縝密周延配套，始能真正解決亂象。

（作者現任高中校長，台中市民）

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