自由廣場》從嚴德發到易思安 談戰力

◎ 侯信田

日前國防部長嚴德發針對「三天拿台灣」議題回應「不可能！」經探究實為有所本，絕非「信心大於能力」。

近年中國強軍計畫，無論是在東海、南海甚至台海，不斷搞擴張、遠海長航等蠻橫舉動，已令我國及周邊國家包含日本、澳洲、菲律賓及越南等感到壓力遽增，種種舉動已對印太區域構成相當之威脅。

但綜觀中國在「硬實力」雖大肆發展，惟內部問題層出不窮，更顯共產黨政權仍充滿危機。首先，在二○一八年陸續發生退伍軍人因退伍金問題，致生「江蘇鎮江、山東平度老兵抗爭」事件；其次是中國將領貪腐成性，包含「聯合參謀部」前參謀長房峰輝，於今年二月份因收賄遭判無期徒刑，嚴重打擊領導統御；再者是軍隊演訓長期造假、好做表面等歪風，在在顯示中國在軍力上「量」雖不斷增長，但「質」的提升卻有步伐蹣跚之象。

反思我國近年軍力，朝「小而精、高科技」發展，在「量」的層面看似精簡，但在「質」的提升，無論是「防衛固守、重層嚇阻」軍事戰略及「戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」用兵理念與建軍上，除不斷透過務實之演訓，與電腦攻防系統驗證精進外，在「精神戰力」層面即「國家主權」信念之展現，可謂日益堅定。

兵法云：「兵者，經之以五事，道、天、地、將、法」。美國智庫「2049研究室」研究員易思安（Ian Easton）曾指出，中國若武力犯台，除須考量國際介入因素外，跨海作戰對中國而言有著宛如一場博弈般之風險。誠哉斯言！

綜上而論，別談中國退將「三天取台」之論實為荒謬，就以在區域穩定考量上或以內部實力而言，若真要以武力奪台還須再三審慎評估。國人亦勿因國家小喪失應有主權立場，反倒更要團結一心、支持國防，破除中國對我分化、統戰之伎倆，以保障國家與人民安全。

（作者現任國防大學政治教官）

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