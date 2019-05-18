自由廣場》同婚合法〉台灣「脫亞入歐」的一大步

◎ 潘翰聲

在517國際反恐同日這天，台灣送給全世界的人權大禮，就是三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》，成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。不僅即刻登上各國際媒體頭條，英國外交大臣韓特（Jeremy Hunt）在推特的推文上首次提到台灣，就是以此事向台灣道賀。我們做了非常成功的人權外交，印證外交是內政的延伸，也清楚昭告天下，台灣和中國在主權、制度和價值上的鴻溝。

在美的年輕台籍學者劉豐佾和高穎超，日前發布「平權均富地圖」研究顯示，以淨所得不均指標的吉尼係數和經濟發展的人均國內生產總值之購買力平價指標為XY軸，相對上所得較高且分配較均等的區塊，與台灣鄰近的美國、歐洲國家幾乎全部都已立法讓同婚合法，因為這些社會包容和多樣性的容忍度較高。

一個半世紀以前，原本被美國逼著開放的日本，推動明治維新，迅速「脫亞入歐」，之後的帝國擴張，將台韓納為殖民地，加上二次大戰後編入美國為首的民主陣營，迅速現代化，東北亞三國的生活制度，與歐美相近，在這平權均富地圖也是鄰居。台灣在同婚合法上「超韓趕日」，將激勵公民社會間的正向競爭。

近幾十年，國際上在論證經濟與民主相關性的制度之爭，中國和新加坡傾向於高舉所謂「亞洲價值」，以反殖民論述對抗歐美的人權普世標準，中國用純屬內政的藉口，抗拒各國關注其迫害新疆維吾爾族和西藏圖博人的暴政。這也讓一些學者認為，當今美中衝突的基本結構，是歐美與亞洲的文化衝突。

城邦國家新加坡的人均高所得僅次於盧森堡，但吉尼係數高達0.4，令人咋舌（北歐和西歐諸國在0.3以下，台灣約0.35），其最高法院2014年方裁定，刑法第377A條禁止男性間性行為不違憲，同婚合法遙遙無期。

中國經濟成長的總額驚人，來自人口龐大，但人均所得其實並不高，尤其「讓少數人富起來」，使貧富懸殊，吉尼係數大於0.5更是舉世罕見，對絕大多數公民來說，經濟大餅看得到吃不到。我國立法院三讀通過同婚合法的幾分鐘內，立刻衝上中國微博熱搜排行榜第一名，香港人也紛紛討論可否來台登記同性結婚，羨慕台灣的留言帖子若持續暴增，並轉向對民主制度的肯定，恐怕很快就會變成敏感關鍵字而遭中共網路審查封鎖。

台灣這項人權外交，還有深一層的戰略內涵，台灣和中國使用容易轉換的漢字系統，以及雙方經貿投資的密切互動，台灣成為照亮鐵幕中國的民主燈塔，是世界民主陣營「和平演變中國」的前線，民主盟邦更應該共同捍衛台海的和平。

台灣邁出「脫亞入歐」這一大步，將中國甩得遠遠的看不到車尾燈。然而，如果把台灣內部各縣市，也用這兩個指標來排，交叉比對去年公投結果，會得到怎樣的結果呢？國、民兩黨在同婚法案表決的一些分裂投票，已經不言可喻。台灣地理空間很小，卻擠了密集人口，內部多樣性和差異不小。我們應該審慎處理內部社會價值的衝突，鞏固民主的深化，對世界的貢獻更大，比起單單通過同婚立法更重要，也是一大挑戰。

（作者現任樹黨國際秘書）

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