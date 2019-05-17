自由廣場》台商回流談缺地

◎ 拱祥生

美國與中國關稅大戰再起，進一步吸引台商回台投資，以分散投資風險。投資最重要項目就是土地，但是目前台灣整體工業區土地有供需嚴重不均、與政經發展極度不協調及多項外部需求（台商回台、農地工廠）因素，讓台商回台土地成本大幅提高。為營造良性發展投資環境，政府應加速台灣工業區土地整體開發計畫，來維繫產業發展。

台商今年回台投資金額已突破二五○○億元目標，蔡政府重新設下五千億元新目標，經濟部統計，其中用於購地投資金額比例約六．四％，但北部工業區土地已有每坪超過八十萬高價出現，南部便宜工業區土地每坪也需要十萬元之譜，科技業甚至調侃，若土地一坪價格上看百萬，「做航太科技也賺不回來」。而全台已有都計工業區土地被變更為住商用地的現象。當工業區土地高到如同住、商區域的價格時，恐怕不是只有加工業跑去農地，連回台高科技業也跑去農地時，到時真是台灣產業發展夢魘。

台灣的工業區土地主要來源，包括科技部轄下科學園區、經濟部加工出口區及工業局產業園區等三類，其中以產業園區分布與面積最廣。惟近年來北、中部產業園區已高度飽和，造成價格不斷飆升，這些熱門區域新設產業園區數量顯然不夠。南部與東部工業區需求略低，還有不少工業區設在濱海區位，如彰濱工業區，氣候環境對於廠商機具有侵蝕威脅，廠商進駐意願相對偏低，這些都是台灣工業區供需差異極大的現象。

大部分業者多希望工業區能夠有群聚效應，讓上、中、下游產業供應鏈能夠在車程一小時以內，方便發揮產業運作效能。因此，一定規模工業區應是發展趨勢。但目前台灣部分地方政府主導產業區有零散化趨勢，與台灣整體產業發展互相扞格，應該由中央部會統整產業對於工業區需求，再融合各地方政府提出增設工業區計畫，整合出兼顧國家產業與地方經濟發展地圖，據以開闢新工業區。

當務之急，經濟部的上位產業發展與土地需求規劃應及早提出，包括台商回台轉移趨勢與需求，除了長期融入國土計畫的土地永續管理機制中，短期的迅行工業區增設計畫、多元土地使用方案及工業區土地價格透明化與管理，則是持續吸引台商回台的關鍵因素。

（作者為土木技師、大地技師）

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