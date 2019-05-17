自由廣場》這些機關員額 應先裁併精簡

◎ 余啟維

報載立法院正研擬大幅減少考試院考試委員名額，後者則抬出憲法，認為此舉違憲云云。筆者忝為公門之一份子，爬梳淺見如次。

中華民國憲法制定時有其時空背景，諸如國土面積廣大，種族與語言繁歧，尤其中國人善採大雜燴思想，再美其名曰融合古今中外採其精華，犖犖大者如自創五權憲法而棄西方之三權制。彼時與今日據守島嶼之國情迥然不同，兩者不應相提並論。國家根本大法應與時俱進，論者動輒以違憲做護身符，實不足採。

除了精簡考試委員名額，「裁併機關」亦不失為另一可行之途。行政院人事行政總處便為首選。該總處每年訂些令人訝異之人事業務考核指標，例如「政策能力訓練數位課程研習十小時」實為考核項目，及至引起同仁反彈就又改口宣稱為鼓勵性質而非強迫，讓執行單位無所適從；另外某些機關撈過界忙著辦未婚聯誼，遭譏不務正業，此皆可思考是否應予精簡或裁併。

目前政府部門經費中人事費佔其大宗，導致各縣市政府財政捉襟見肘施政困難。六都改制後紛紛增設員額，不少為高階之專員、視察等職務，等到人事費遽增難以負荷考慮精簡員額，卻又找基層實際辦理業務之職缺開刀。筆者建議若須精簡，應朝襄贊性質之前者精簡為宜。

多年前奇美企業董事長許文龍嘗言，濁水溪以南由其管理，公務員可少一半。為何一位經營績效卓越之企業家口出此言，殊值全體公門中人省思。

（作者現任公職，人事主管年資十八年）

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