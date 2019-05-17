自由廣場》五選四，做對了！

◎ 劉秀芳

今年學測五選四之亂，隨著個申的放榜終將告一段落。今年因同級分者多，造成很多科系進入二階的人數創新高，更有清大電機系正取四十人，結果有三九二個學生是備取，而引發家長的不滿，齊向教育部抗議。

而筆者從今年個申放榜的情形來看，認為很顯然的，這樣的改革並沒有錯。一來今年缺額人數僅四六九九人，創五年新低；再者考生以第一志願分發比率為八十六．六％，第二志願為十一．二九％，兩者相加達九十七．八九％，可見得有相當高比率的考生，都進入自己的理想科系，看到這樣的數據，之前的紛擾，應該可以停止了吧！畢竟考試制度不是為少數人而設的，應以全體考生的權益為考量的重點。

還有筆者觀察到五選四的另一個大優點，就是能打破明星高中的迷思，明星高中將因五選四失去其優勢，考生更可以根據自己的興趣、能力選擇社區型高中就讀，而不是一窩蜂去擠明星高中的窄門，節省不少時間和金錢，再加上睡眠充足，也讓上課的品質變好了。

我們行之有年的繁星推薦，目的不就是希望縮短城鄉差距嗎？而筆者認為五選四，對縮短城鄉差距有加分的效果。如此雙管齊下，要達到每個學校都是明星高中的目標就不遠了。

屆時，也才能真正降低考生的壓力，讓每個孩子在升學之路都能適才適所。

（作者為高中教師，高雄市民）

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