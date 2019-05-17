自由廣場》（青年時評）政大蔣銅像，安全玻璃安全嗎？

◎ 謝宜甄

近幾年全台各校紛紛拆除「蔣公銅像」，但銅像議題在政大卻特別的棘手。支持銅像者認為在校內設置校長紀念銅像合情合理，反對者則以轉型正義的角度切入，表示政大不該放置象徵威權、侵害人權的統治者銅像。政大蔣銅像存廢的問題，其實就是政大人對蔣介石的認同差異。

仔細看銅像支持方與反對方對蔣介石的想像：支持方心存的是一九二○到一九四五年北伐統一中華民國、打贏八年對日抗戰威震四方的蔣委員長；反對方認知的則是一九四七到一九七五年下令整編廿一師登陸台灣、打壓異己造成白色恐怖、「此人為何還不槍決」的蔣介石。簡單來說，雙方看見的蔣介石處於「平行時空」，難怪無法達成共識。

面對身處「平行時空」的支持者與反對者，校方居於協調的位置十分兩難。然而筆者認為，面對校內剩下的這一尊蔣銅像，校方其實可以採取行政成本相對低的處理辦法—以維持銅像的存在為原則，做好每年二二八會被破壞的準備，編列清潔或修復預算，針對抗議的同學則不以毀損公物譴責或追究。如此一來，反對方表達了訴求，支持方最終也保存了銅像的完整。

然而其中關鍵在於校方必須扮演好「提供平台」的角色，而非如過往在第一時間出聲譴責抗議者、將銅像包裹起來。以前的做法往往是尚未安撫一方的情緒，卻接著激化了雙方的對立，校方最後必須付出更大的行政成本來收拾戰場。

例如今年的馬腳事件，原以為會在校方修復後畫下句點，但就在五月十五日，政大校方在銅像外圍架設了強化玻璃帷幕，試圖保護銅像未來免遭破壞。這樣恐怕不但不能保護銅像，反而加強了反對者對校方的反感，讓銅像議題再次浮出檯面，增加了政大的行政成本。未來校方要處理的將不只銅像、正反方的爭議，還有強化玻璃！

正因為了解政大面對蔣公銅像的兩難，筆者未以轉型正義的角度譴責政大，若校方短時間內不想再次處理銅像議題，就要在行政層面做好守備工作。然而，從此次架設玻璃帷幕的舉動來看，政大若真想在銅像議題上一勞永逸，還是直接把銅像移除吧！

（作者為政治大學台灣史研究所碩士生）

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