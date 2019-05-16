自由廣場》解決台東醫療荒，在地人獻3策

◎ 陳劍賢

台東面積佔台灣的十分之一，卻僅有一家區域醫院、六家地區醫院，而且都集中在台東市區，一般重症患者皆往北、高兩市就診，醫療資源相當貧乏，特別是偏鄉衛生所設備不齊，醫事人員不足，因交通不便，人口稀少且分散，待遇不佳，一般醫師望之卻步。

為解決醫療不足問題，縣府目前分別與高雄醫學大學附設中和醫院及義大醫院簽訂合作備忘錄，二月起高醫團隊派遣醫師駐診大武、五月進駐蘭嶼；義大則自四月起駐診綠島。台東縣首次有醫學中心支援看診，縣民感受到生命獲得保障，惟鄉親感恩之餘，亦擔心醫療支援是否永續辦理，抑或只是蜻蜓點水短暫支援。綜合鄉親的意見，提供以下建議︰

一、招收偏鄉在地醫學系公費生︰公費醫師分為一般公費生與山地離島公費生，政府歷年來培養六千多名醫學公費生，一般公費生大多數皆在服務期滿後就離開，續留者只有一％，因此只有招收偏鄉在地的學生為一般公費生，續留意願較高，才能落實培養偏鄉醫師的政策。

二、充實鄉鎮衛生所設備︰除了看診外，還可以提供基本身體檢查服務，像是超音波、胃鏡等，偏鄉民眾就不用為了做檢查跑到大醫院。遺憾的是現行健保給付無法給付衛生所購入的醫療儀器，以致一般衛生所設備不夠完善。

三、分工合作︰目前偏鄉醫療支援工作全由醫學中心擔綱，但以醫學中心半數都在大台北，與衛福部在地醫療的政策矛盾，我建議透過醫學中心支援部立醫院，再由部立醫院支援衛生所；醫學中心協助偏鄉地區急重症，至於家醫照護、慢性病照護則交由財團法人醫院、部立醫院或軍醫院，以台東為例，醫學中心支援部立台東醫院，台東醫院再支援各鄉鎮衛生所，以解決台東醫療荒的問題。

（作者曾任台東縣政府教育局長、東海國中校長）

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