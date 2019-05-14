自由廣場》薪水越來越好的照服員

◎ 沈政男

全台幾所設有照顧服務科的高中職，原本預定招收一千名學生，結果未如教育單位預期，只來了兩百名（其實兩百名已經比以前多）。

首先必須讓同學與家長知道，照服員薪水已經越來越好。以居家照服員來說，目前全職者平均月薪逾三萬八，幾乎快追上護理人員，而且不必輪夜班。此外，隨著政府對長照越來越重視，一年比一年投入更多經費，照服員的待遇會越來越好。

許多家長不願孩子就讀長照科的理由之一，可能是把醫院看護與照服員混淆了。台灣目前的醫院看護多採十二小時、甚至二十四小時工時制，給人一種血汗印象。其實照服工作有好幾種，除了醫院看護之外，也能從事居家照顧、日間照顧與機構照顧，而後三者都不必整天窩在醫院病床旁。

照服員是長照體系第一線人員，如果資歷與能力累積足夠，走公家路線可以轉任照管專員，甚至有機會擔任長照官員；而走私人路線也能經營長照機構，從事社區或機構照顧，出路十分寬廣。

教育部宣傳長照科，最近設計了宣傳海報，四平八穩卻欠缺亮點。其實可以參考日本漫畫《看護工向前衝》，裡頭的主角是一位高中男生，他不愛念書，很早就立志要為失智失能老人家帶來歡笑；而他發揮了愛心與創意，解決了種種照顧問題，也賦予了這個工作神聖的意義。

（作者為老年精神科醫師，台中市民）

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