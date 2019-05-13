自由廣場》評盧市長停辦「精緻化教學」

◎ 王文君

台中市高年級精緻化教學已推行了四年多，參與大部份的學生都說好，它是把英文或數學這些學習落差較大的科目，本來三個班級的英文或數學，依學生的程度分成四個班群來授課，每班群的學生就會比較少，尤其是程度較差的學生，會接受更完整的英語教學，每學期會根據學生的成績，來調整其班群，可以達成「因材施教」與「適性教學」的教育目的；而且曾教授英語的老師都知道，現在學生的英語學習落差非常大，呈現雙峰現象，有些學生英語可以對答如流，有的孩子連ＡＢＣ都弄不清楚，這些學生要在一個班級上課，不管對學生或對老師來說，都是件痛苦的事，遑論要實施什麼雙語教學。

不懂為什麼盧市長上任後，說停辦高年級精緻化教學就停辦，也沒問參與學生、老師與家長的想法，只是說有家長反映實施「高年級精緻化教學」會有標籤化的問題；曾寫信到市府的1999反映，回答也是千篇一律的，如：我們在英語教學推動以下這些措施，國小補救教學課間、課後補救教學開班申請作業或者辦理寒、暑假英語國際生活營、辦理國際學校獎、開辦英語希望傳愛專車及規劃環遊世界領袖營、引進國際青年志工等，其實明眼人一看就知道這些政策目的跟「高年級精緻化教學」的宗旨大相逕庭，難道真的如同有些報紙所說的「逢龍必反」。

我希望盧市長您不要因噎廢食，停辦一些前市長還不錯的市政政策，才不枉費我投您這一票。

（作者為國小教師，台中市民）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/