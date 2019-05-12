自由廣場》護理人員回應總統「好的制度」

◎ 邱慧洳

台北醫院附設護理之家兩名護理人員因未禁止住民攜帶電器遭起訴一事，得到小英總統的關注，她近日出席南丁格爾獎頒獎典禮時表示︰「好的制度應該是讓每一個專業人員，做好專業內的事，而非背負無限的責任。」

護理工作的「質」與「量」於現況上都沒有得到「好的制度」的保障。在「質」的方面，護理人員主要的工作是照護病人，卻還要管電器與電線，這樣「壞的制度」，教人匪夷所思。

在「量」的方面，「每名護理人員照顧病人人數之比例」（下稱護病比），近年經護理界積極爭取，終於被規範於「醫療機構設置標準」，且於今年五月一日勞動節上路。雖值得喝采，但美中不足的是，我們耳熟能詳的「護病比一比七」，終究淪為口號。

衛福部針對醫學中心、區域醫院、地區醫院所規範的護病比，分別是一比九、一比十二、一比十五，這幾個數字設定了寬鬆的標準，對絕大多數醫院可能是利多，因為並無達成的困難，但對絕大多數護理人員而言可能無感，因為現況上他們照護病人的數量即如此，對他們的工作負荷量實則並無太大程度的緩解。請問這是好的制度嗎？

如《雙城記》所言，這是一個最黑暗的時代，也是一個最光明的時代，兩名護理人員因未禁止住民攜帶電器遭起訴，護理界感同身受，經歷最黑暗的時代，但台北醫院附設護理之家大火事件也開啟了檢討護理人員業務範圍之契機，小英總統也關注到了，希望小英總統的表態是一個分水嶺，自此衛福部與醫院雇主都能建構好的制度來保障護理人員。我們翹首期盼光明時代的來臨。

（作者為台北護理健康大學通識教育中心教授）

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