自由廣場》台中子弟談花博展場轉型

◎ 單永立

台中花博閉幕迄今已半月有餘，主展場后里垃圾散落滿地的景象，與展期中人擠人形成尖銳對照，在雨中看來分外淒清冷寂，被出身當地的民代揭發批評，筆者相當感慨。誠盼后里森林園區和硬體展場設施切莫用過就丟，切莫因管理不善重回荒廢狀態。

花博后里森林園區前身是陸軍后里營區，文獻記載建於西元一九五一年，由一九五八年八二三砲戰爆發時遭共軍砲擊傷重殉國的吉星文將軍勘查地形與督建，國軍首位上將總司令陳守山，生前曾兩度在此地任職，先後擔任師長、軍長。冷戰時期后里營區曾是拱衛台中盆地外圍軍事重鎮，設置軍級指揮部，最盛時期駐軍超過萬人，帶來的消費更是后里主要財源之一。後來駐軍因國軍縮編而大幅減少，加上月眉糖廠停產，對在地經濟造成衝擊，導致人口外移漸趨蕭條沒落。近年因中科園區三期工程選在后里落腳，加上獲選為花博主展場，使后里重現生機，人口逐漸回流。

二戰前，日軍占用可觀的民地；日本戰敗投降後，在美國監督下不得再建軍，改設「自衛隊」，營舍、土地除部分仍由自衛隊與駐日美軍使用，多數移交給地方政府或其他部會轉為民事用途，改建成官署、學校、醫院、公園綠地、社區、運動場、鄉土文物館、美術館或博物館，但日本人留下部分空間，展示過去日軍使用時期文物史蹟，即使原址建物因改建無存，也會立碑詳述過去充當軍事用途歷史以資紀念。日本人轉型活化閒置軍事空間之餘，不忘詳述歷史沿革，值得我們中央與地方政府學習。

愚見以為，要促進花博展場空間轉型活化使用，宜從落實規劃在地遊憩綠帶與維護聯外道路品質基本功著手，進一步鼓勵招商，以期充分發揮公共投資硬體建設附加價值。特別是超過十六公頃、已被台中市府選為明年台灣燈會陳展地點的后里森林園區，上千株樹木宜予原地原狀妥善保育，以期將該地轉型為森林公園，增加台中市綠地面積，成為台中之肺，讓市民多一處遊憩空間，並透過立碑介紹歷史沿革，讓遊客與市民在參天大樹綠蔭下休憩之餘，感念昔日種樹植草的駐軍之耕耘付出。

（作者為台中子弟）

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