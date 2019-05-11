自由廣場》（青年時評）鞋帶秀 郭導拙劣的處女作

◎ 賴彥丞

鴻海董事長郭台銘在逛內湖花市時，眼見攝影記者鞋帶鬆了便蹲下幫記者繫好，還叮嚀「人生不能隨便跌倒」，眾人議論紛紛，大多不是肯定郭董貼心，反倒是嘲諷其「作秀」、「噁心」。因為這跟平時那個動輒告媒體、撕報紙，甚至對小記者假扣押財產的郭台銘完全不一樣，霸道富豪如今突然的大反差總讓人難以適應，也充滿莫名的「喜感」。

唉，要是郭董也能有一點點拚選舉時的低姿態對下屬關照，富士康就不會有那麼多員工不堪血汗而跳樓了！

以前韓國瑜競選高雄市長時，明明就是個有錢的校董，卻裝成「接地氣的賣菜郎」，其陣營無所不用其極地做假民調、假圖片、假新聞，自導自演功力被戲稱「韓導」。如今國民黨總統初選韓導可遇到真正的對手了—「郭導」的演戲功力不容小覷啊！雖然起初拙劣，但相信會更加精進，大家等著看下去吧！

郭台銘為記者繫鞋帶之舉，倒是反襯出其過往欺壓媒體的霸道，這些民眾可都沒忘記。郭董之所以會彎腰，就跟當初連宋趴下去親柏油路沒什麼兩樣，總歸一句：一切都是因為選舉到了！

（作者為中興大學學代會學生議員）

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