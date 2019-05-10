自由廣場》酒？去中華民國？校長白目

◎ 紀昭秀

苗栗縣南庄國中四月底舉辦捐贈營養午餐儀式，贊助的中國酒商竟大剌剌高舉「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條，與師生合照宣傳，捐贈支票看板上的中華民國紀年還被遮掉，因涉及兩岸敏感問題，引發家長不滿。

校長詹吉翔解釋，獅頭山勸化堂前兩年都有捐贈六十萬元營養午餐助學金，協助未符合補助規定的學生，因廟方有工程須負擔貸款，後來中國廠商至勸化堂參拜，表達贊助意願，廠商於活動結束後拿布條合影，說是為了方便核銷。

暫且不論兩岸政治問題，台灣國中的營養午餐需要中國酒商贊助嗎？難道不知道「拿人手短、吃人嘴軟」的道理嗎？你拿什麼去報答人家？人家想來統戰，你能拒絕嗎？如果酒商不斷捐助，甚至擴及其他學校，不會丟台灣人的臉嗎？

台灣有許多社會福利及教育團體，也有很多善心的企業、校友或民眾，縱使需要外界贊助，難道不會向本土機構、企業或善心人士募款嗎？一點危機意識都沒有，難怪中國會侵門踏戶，為所欲為，值得其他各級學校警惕。

（作者為家庭主婦，台北市民）

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