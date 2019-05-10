自由廣場》從將軍武官看〈台灣保證法〉

戰後台灣政治重建路途即將結束 答案絕非一國兩制

◎ 雲程

美國眾議院以四一四對○票，無異議通過〈台灣保證法〉，預料參議院也將通過。在中國瘋狂打壓台灣國際參與空間下，此舉意義重大。

台美關係從一九七九年後沉寂很長時間。一九九四年才有〈台灣政策檢討〉，讓翌年李登輝得以訪美。遺憾的是，之後又繼續不動。直到二○○二年，出現轉折。透過〈外交授權法〉，允許現任官員任職AIT、台北正副處長可進入外交部與總統府等八項政策。不久，美國派駐現役軍人到AIT安全合作組、聯絡事務組工作。而二○○五年，AIT公布新館計畫。

二○一八年起，台美關係飛快進展：在〈台灣旅行法〉、〈亞洲再保證倡議法〉外，更有大量提案在國會審議中，不僅具體補充〈台灣關係法〉，時機上更配合了AIT新館落成啟用。

〈台灣保證法〉除支持台灣參與國際組織、軍售常態化、將台灣納入雙邊或多邊軍事演練外；最重要的是，授權總統派駐將級軍官到台北擔任武官。台北指的就是六日正式運作的AIT內湖新館，讓AIT未來具有實質大使館的地位；而將級軍官則與台灣駐美軍事代表團團長軍階相當。這豈是偶然？

戰後影響台灣政治發展，是佔領與冷戰兩大主軸。首先，台灣被盟軍佔領後開始政治重建；盟軍總部在一九四六年以〈SCAPIN 677〉將台灣割離日本管轄權範圍；原本應於對日和約確認台灣地位歸屬，卻因中國代表權與韓戰而延宕至今。其次，在冷戰時代，解決台灣問題的實際策略是：以中蘇分裂為契機，美國鼓勵中國融入國際社會──中共放棄輸出革命，則美中建交；若中國接受國際規則民主了，台灣地位便可透過「一中政策」來解決。

兩大主軸的交集是：台灣在美國鼓勵下，透過民主化走向自治。

美中建交頭二十年，雙方關係似按原先的設想發展──北京放鬆管制、發大財；美國賺錢、台灣民主。但二○一○年前後事態有轉變，中共試圖用「天下觀」重塑亞洲和世界秩序，不願韜光養晦。美國終於不再容忍中國的貪婪本質。近日國務院政策規劃署主任之「美中之爭是文明衝突」說，表明美中對峙遠非貿易爭端，而是鐵了心的中長期戰略轉換。

這幾年台美關係飛快進展，標誌著前述戰略轉換。顯然，台灣地位會順勢切斷「一中」，朝更加獨立自主的方向發展。戰後七十五年，台灣政治重建路途即將收束，答案絕非一國兩制。剩下的，只是白宮的時機判斷。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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