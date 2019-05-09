自由廣場》WHA與「一中框架」

◎ 陳冠甫

世界衛生大會（ＷＨＡ）二十日將於瑞士日內瓦舉行，六日是網路報名截止日，世界衛生組織（ＷＨＯ）屈服於中國壓力，已連三年未邀台灣與會。對此，外交部發表強烈譴責抗議，蔡英文總統也在臉書發文，痛批中國是「連健康都打壓的政權，只會失去世界的信任和尊敬！」

外交部強硬表示台灣就是台灣，具有完整的國格，不是中國的一部分，「台灣一天都不歸中國政府管轄」，台灣主權屬於台灣人民，與日前鴻海董事長郭台銘一句「台灣是中國不可分割的一部分」說法形成強烈對比，整段話也深受網友好評，在網上引起熱議。

雖然大部分是因為「中國因素」，而導致台灣被阻絕於國際體系外，但回顧中華民國憲法以及兩岸人民關係條例，目前仍有「一中兩區」死結，憲法同時涵蓋「大陸地區」與「台灣地區」。這不只是忽視「大陸地區」由中華人民共和國統治的現實，更違反廣大的台灣民意。繼續維持過去統領大中國的幻想是不切實際的，基於同個原因，中國能夠繼續以「一中原則」把台灣當成禁臠，協同親中的中國國民黨內外夾攻，對台灣主權造成威脅與妨礙。

台灣裹足不前無法正名，是來自憲法的矛盾，也讓郭台銘「台灣是中國不可分割的一部分」的說法能在台灣社會續存。就算憲法早就與現實不相符合，導致「一中憲法」選出「台灣總統」的詭異現象仍然持續下去，大多數人卻不自知。

每當台灣遭遇中國的打壓與矮化，無法存於國際體系之中，同樣的問題一再浮現。台灣還必須忍受「一中框架」下的無限輪迴多久，不得而知，只是在面對中國「統一」陽謀不斷步步進逼時刻，不脫離一中框架，只會讓台灣陷入被中國併吞的夢魘中。

（作者為台北大學法律研究所研究生）

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