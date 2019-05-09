自由廣場》春吶，回墾丁吧

◎ 施錦芳

這幾天的高雄因旗津春吶吵翻天，我不清楚高雄旗津用春吶這個名字辦活動，是否得到原創者Jimi（吉米）和Wade（偉德）同意，但以我對這兩位外國朋友的了解，他們居住台灣多年，深愛這個地方，春吶是他們工作之餘無心插柳的活動，自一九九五年開辦至今，有很多的音樂同好共同參與演出籌備，進而發展成台灣規模最大的國際型音樂藝術文化展演活動。

春吶多元文化的表演以墾丁湛藍的天空為幕，青翠草原上各式各樣的舞台，是獨立電影、創作短片、裝置藝術、塗鴉彩繪、行動藝術的平台，分區分時規劃展演，再搭配手工市集集合而成。

我印象最深的春吶活動，那年各個舞台間用竹林迷宮串聯，雖然場景質樸不華麗，但音樂及藝術創作者不分年紀、族群，音樂多元而豐富，不但開拓聽眾群，來自世界各地的音樂同好們，也可以盡情擁抱大自然的環境，相互交流，並進而分享內心感動。那種場景映入眼簾感受到的是台灣的驕傲。活動的多元，和貢寮的音樂祭、小巨蛋的演唱會，甚至駁二的大港開唱絕對不一樣。

話說春吶染毒實在是受盛名之累，代人受過。這十多年來演唱會事業興起，部分公關公司看到商機，於春假期間搭便車到墾丁策劃大型演唱會或電子音樂會。部分業者堅持活動要通宵達旦，但人體如何能承受，參加者為了提神才讓不肖業者有利可圖。春吶主辦人為了與毒品切割，同意舉辦場地離開墾丁，方便政府管理，活動期間均按規劃表演順利進行。

二十年來春吶已是墾丁四月的代名詞，不能把它看成是尋常音樂活動。今年退出墾丁，讓國際粉絲們失望，更讓恆春半島的觀光受打擊，建議屏縣府和墾管處能協助業者，讓這民間自創的活動能續留恆春半島繼續傳唱。

（曾任墾丁國家公園管理處處長）

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