自由廣場》拚經濟，三件事要做

◎ 鄭秀玲

近日各政黨為了是否設立自經區爭議不休，殊不知還有以下幾件事，更亟需中央和地方合作，共同推動經濟政策，可更快增加就業，促進經濟發展︰

（一）人和錢（台商回流和外商投資）已經進來了︰

為因應美中貿易戰，台商已陸續回台投資，這將是史上最大規模的台商回流。今年前四月工業土地成交額近二百億元可見一斑。政府實施「歡迎台商回台投資行動方案」以來，已有四十家廠商回台投資二○五七億，約可帶來二萬多個就業機會，仍有近五十家排隊中。台商回台以生產資安產品居多，包含網路通訊設備、伺服器和電腦周邊產品；金屬產業次之。此外，台灣的研發創新人才也吸引不少國際大廠，包括微軟、Google、IBM和思科等來台投資或設立研發中心。此刻亟需關注的是他們是否投資於低污染、附加價值高和低耗能的產業，以及是否能挹注都更等建設。經濟部或可逐季公佈各縣市招商情形，讓大家看清楚各地方首長是在喊口號，還是做實事。

（二）以新科技和電商平台幫助中小企業，貨賣到全球︰

拜網路平台和新興科技興起，各級政府和外貿單位應積極輔導中小企業主，透過新科技和電商平台販售商品。最值得參考的做法，就是近日網路教父詹宏志與創投天王張景溢成立「美妝聯盟」，整併美妝垂直電商平台，提升營運效率和規模，未來還將進一步打開海外市場。

（三）假外資真中資電商入台，致各地實體店面蕭條︰

二○一五年底「蝦皮」進軍台灣，中資騰訊持股三十九．七％是其最大股東，天津人李小冬擁有二十％，其他投資者還包括高瓴資本（河南人張磊）等。葉光洲律師早先向北檢告發蝦皮利用人頭登記，隱瞞中資背景並規避審查；近期則質疑蝦皮龐大金流，未依法向金管會申請許可。賴中強律師等人最近也向經濟部投資審議會檢舉SEA集團旗下樂購蝦皮公司、台灣競舞公司及愛貝公司是「假人頭、真中資」。

蝦皮購物近期更名列美國貿易代表署公布的二○一八年「惡名昭彰市場」清單中。他們販賣低價侵權產品不但損害了美國經濟，也重創我中小企業的生存。呼籲執政當局應透過雙方談判，爭取我電商也能公平進入中國市場！

（作者為台大經濟系教授）

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