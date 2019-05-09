自由廣場》賴清德的誠信

◎ 彭明敏

民主政黨為競選公職在黨內初選，候選人都會聲明，萬一選輸會支持初選獲勝者，表現民主風度。賴清德也說，若初選輸，會支持黨的候選人。蔡英文卻說，賴無誠信，不值得支持。為什麼那麼討厭賴呢？因賴曾說不競選總統，但現在登記要競選總統。說他出爾反爾，無誠信。

其實選舉一到，大部分政治人物，都在天人交戰，徘徊於選與不選之間︰想選，又不想選，舉棋不定。馬英九說不選台北市長二百次，最後還是選。賴清德說不選，又不是在教會上帝面前誓約，也不是在法院公證，看情勢，可以自由決定選與不選，與誠信無關。蔡總統競選時開了不少支票，有的不兌現，有誠信問題嗎？民進黨正式公佈初選程序，已有人登記，比賽已經開始，但黨中央未得當事人同意，一再擅改時程，有無誠信問題？

有一插曲，在此首次透露。台灣民主化，我在外流亡二十多年，準備要回台前，到美國各地辭行。看到的人幾乎都力勸回台後一定要競選總統，我道謝但覺得此尚非現實問題。回台直到一九九六年，總統直選，要不要參選即成現實問題。自知非搞政治的料，相當消極，也有朋友說，無錢、無組織，怎麼跟世界最富有且有強力組織的政黨競選；但另有一群朋友說，你畢生為民主犧牲努力，必須競選總統，不論成功與否，一生才完滿，否則就缺了一角。

到了最後我還是躊躇，有一位媒體朋友時常見面，我告訴他「不參選」。當時的民進黨主席施明德，每日來訪數次，說我不選，民進黨就無適當人選；最後一刻，好友辜寬敏先生很誠懇地告訴我「不論當選與否，參選本身有重要意義」，使我一醒，一百八十度轉換，決定參選，但沒有通知媒體朋友。翌日他的報紙獨家報導「彭明敏不選了」，同時也報導我的聲明「要參選了」。不知他如何下台，失信影響他在公司的地位。他認為我欺騙他，使他無法做人，我內疚極深，他即與我永久絕交。我無法解釋，解釋他也不會相信。二十三年後的今日說出真相，謹做遲來的道歉。要說的是，任何選舉，對於政治人物，都是天人交戰之事，忽要、忽不要是常態，似不宜以誠信論之。

（作者為前總統府資政）

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